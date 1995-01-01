Кабель Apple Lightning / USB 1 м, белый
Код товара:УТ-00056706
Артикул:MXLY2ZM/A
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляLightning, USB тип А
Сертификация MFiДа
Вес (брутто), кг0.010
Описание
Кабель USB 2.0 позволяет подключить ваш iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB на компьютере для синхронизации и зарядки. Кроме того, его можно подключить к адаптеру питания Apple USB, чтобы зарядить устройство от розетки.*
* Вывод аудио и видео не поддерживается.
Силиконовая оплетка, длина 1 м. Сертификация Apple позволяет использовать кабель со всеми версиями iOS без каких-либо проблем.