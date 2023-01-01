Описание

Кабель USB 2.0 позволяет подключить ваш iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB на компьютере для синхронизации и зарядки. Кроме того, его можно подключить к адаптеру питания Apple USB, чтобы зарядить устройство от розетки.*

* Вывод аудио и видео не поддерживается.

Силиконовая оплетка, длина 1 м. Сертификация Apple позволяет использовать кабель со всеми версиями iOS без каких-либо проблем.