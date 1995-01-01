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Кабель Apple USB-C, 2 м, белый (MLL82)

Код товара:УТ-00055155
Артикул:MLL82ZM/A

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Этот зарядный кабель длиной 2 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.

Apple рекомендует использовать следующие сочетания:

  • MacBook 12 дюймов с портом USB‑C и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
  • MacBook Air 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
  • MacBook Pro 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 61 Вт
  • MacBook Pro 15 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 87 Вт
  • MacBook Pro 16 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 96 Вт
  • iPad Pro 11 дюймов (1‑го или 2‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го, 4‑го или 5‑го поколения), iPad Air (4‑го поколения) либо iPad mini (6‑го поколения) и адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт