Кабель Apple USB-C, 2 м, белый (MLL82)
Код товара:УТ-00055155
Артикул:MLL82ZM/A
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Сертификация MFiДа
Вес (брутто), кг0.050
Описание
Этот зарядный кабель длиной 2 м с двумя разъёмами USB‑C идеально подходит для зарядки и синхронизации устройств с портами USB‑C, а также для передачи данных между ними. В сочетании с совместимым адаптером питания USB‑C зарядный кабель USB‑C позволяет удобно заряжать устройства от настенной розетки и поддерживает функцию быстрой подзарядки. Адаптеры питания USB‑C продаются отдельно.
Apple рекомендует использовать следующие сочетания:
- MacBook 12 дюймов с портом USB‑C и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
- MacBook Air 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 30 Вт
- MacBook Pro 13 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 61 Вт
- MacBook Pro 15 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 87 Вт
- MacBook Pro 16 дюймов с портом Thunderbolt 3 (USB‑C) и адаптер питания USB‑C мощностью 96 Вт
- iPad Pro 11 дюймов (1‑го или 2‑го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (3‑го, 4‑го или 5‑го поколения), iPad Air (4‑го поколения) либо iPad mini (6‑го поколения) и адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт