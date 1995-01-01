Наушники Apple EarPods USB-C
Код товара : УТ-00075589
Артикул : MTJY3ZM/A
Гарантия 1 год
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Описание
В отличие от круглой формы обычных наушников-вкладышей, конструкция наушников EarPods продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников EarPods специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники EarPods с разъёмом USB-C оснащены встроенным пультом, с помощью которого можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки и видео и принимать или завершать звонки одним нажатием.
Особенности
- Разработаны Apple
- Глубокий и насыщенный звук в нижних частотах
- Надёжная защита от пота и воды
- Управление воспроизведением музыки и видео
- Возможность принимать и завершать звонки
Системные требования
Наушники поддерживают все устройства Apple с разъёмом USB-С, в том числе:
- Mac на базе macOS Monterey 12.6 и выше
- iPad на базе iPadOS 16.4 и выше
- iPhone на базе iOS 17 и выше