Беспроводные внутриканальные наушники популярной серии Liberty – теперь с активным шумоподавлением Adaptive ANC 2.0. Наушники настраиваются через приложение: 5 уровней шумоподавления, 2 режима «прозрачности» для ситуаций, когда вам нужно, наоборот, больше слышать обстановку вокруг себя, а также 4 предварительно настроенных режима для самолета, поезда, автобуса и такси. Вы также можете настроить личный профиль HearID 2.0: классический эквалайзер со свободной регулировкой и 22 предустановками.

11-мм драйверы с индивидуальной настройкой и поддержка профиля LDAC обеспечивают чистый и детализированный, что подтверждается сертификацией Hi-Res Audio.

Длительное время работы: до 10 часов на одном заряде и 50 часов с учетом подзарядки в кейсе. Причем 10 минут зарядки обеспечивают до 4 часов музыки. Кейс поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку, что также очень удобно.

​Защита от брызг сертифицирована по IPx4, не страшен даже сильный дождь.

6 микрофонов и алгоритмы машинного обучения очищают и усиливают голос при звонках.

Bluetooth 5.3: свобода от помех и надежное соединение с 1 или 2 устройствами одновременно.

Характеристики

Дизайн: внутриканальные

Управление: сенсорное

Динамики: 11-мм динамики с индивидуальной настройкой

Время работы: 10 ч, с зарядным кейсом: 50 ч

Быстрая зарядка: 10 мин = 4 ч использования

Звук: Hi-Fi, Hi-Res сертифицированный

Водонепроницаемость: IPX4 (защита от брызг, не погружать в воду)

Версия Bluetooth: 5.3

Активное шумоподавление: ANC 2.0

Звонки: 6 микрофонов с алгоритмом искусственного интеллекта

Многоточечное подключение: да, 2 устройства одновременно (активируется через приложение)

Настраиваемый эквалайзер: HearID 2.0

Вес: 5.2 г (без кейса)

Комплектация