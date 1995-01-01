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Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные

  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
  • Soundcore Liberty 4 NC, TWS, черные
Код товара:УТ-00089159
Артикул:SDC-H.A3947H11-BK

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Беспроводные внутриканальные наушники популярной серии Liberty – теперь с активным шумоподавлением Adaptive ANC 2.0. Наушники настраиваются через приложение: 5 уровней шумоподавления, 2 режима «прозрачности» для ситуаций, когда вам нужно, наоборот, больше слышать обстановку вокруг себя, а также 4 предварительно настроенных режима для самолета, поезда, автобуса и такси. Вы также можете настроить личный профиль HearID 2.0: классический эквалайзер со свободной регулировкой и 22 предустановками.

11-мм драйверы с индивидуальной настройкой и поддержка профиля LDAC обеспечивают чистый и детализированный, что подтверждается сертификацией Hi-Res Audio.

Длительное время работы: до 10 часов на одном заряде и 50 часов с учетом подзарядки в кейсе. Причем 10 минут зарядки обеспечивают до 4 часов музыки. Кейс поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку, что также очень удобно.

​Защита от брызг сертифицирована по IPx4, не страшен даже сильный дождь.

6 микрофонов и алгоритмы машинного обучения очищают и усиливают голос при звонках.

Bluetooth 5.3: свобода от помех и надежное соединение с 1 или 2 устройствами одновременно.

Характеристики

  • Дизайн: внутриканальные
  • Управление: сенсорное
  • Динамики: 11-мм динамики с индивидуальной настройкой
  • Время работы: 10 ч, с зарядным кейсом: 50 ч
  • Быстрая зарядка: 10 мин = 4 ч использования
  • Звук: Hi-Fi, Hi-Res сертифицированный
  • Водонепроницаемость: IPX4 (защита от брызг, не погружать в воду)
  • Версия Bluetooth: 5.3
  • Активное шумоподавление: ANC 2.0
  • Звонки: 6 микрофонов с алгоритмом искусственного интеллекта
  • Многоточечное подключение: да, 2 устройства одновременно (активируется через приложение)
  • Настраиваемый эквалайзер: HearID 2.0
  • Вес: 5.2 г (без кейса)

Комплектация

  • Наушники
  • Зарядный кейс
  • 4 пары силиконовых амбушюр (XS, S, M, L)
  • USB кабель