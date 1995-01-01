Внешний аккумулятор Anker 622 Magnetic Battery MagGo, поддерживающий магнитное крепление и беспроводную зарядку по технологии MagSafe (для телефонов Apple с iPhone 12 и выше). Сверхпрочный магнит защелкивается на месте, обеспечивая идеальное выравнивание и эффективную зарядку мощностью 7.5 Вт. Другие телефоны или, к примеру, беспроводные наушники можно заряжать по кабелю через USB-C порт (максимальная мощность 12 Вт). Складная подставка позволяет с удобством расположить телефон на столе, чтобы вы могли им пользоваться во время зарядки. Вы также можете одновременно заряжать телефон и пополнять заряд внешнего аккумулятора.

Зарядка без проводов

Мощный магнит «защелкивает» аккумулятор на месте, обеспечивая идеальное выравнивание и эффективную зарядку. Вы можете продолжать пользоваться телефоном, а аккумулятор будет постепенно пополнять его заряд.

Маленький, но очень мощный

Эксклюзивный MiniCell от Anker - это мощное и быстрое портативное зарядное устройство, которое меньше по сравнению с аналогами: толщина корпуса составляет всего 12.8 мм. Благодаря тонкому корпусу его можно спокойно носить в кармане джинсов или куртки.

Высокая безопасность

Эксклюзивная технология безопасности MultiProtect от Anker обеспечивает полную защиту для вас и ваших устройств: контроль температуры, защита от повышенного напряжения, защита от скачков напряжения, защита от короткого замыкания и так далее.

Корпус аккумулятора выполнен из пластика, на торце расположен USB-C порт, кнопка включения, светодиодные индикаторы, показывающие уровень заряда, и отдельный индикатор, сообщающий, что идет беспроводная зарядка.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 5 000 мАч

5 000 мАч Выходная мощность: Беспроводная зарядка: 7.5 Вт Зарядка по USB кабелю: 12 Вт

Входной ток: 5В 2.4А

Размеры: 104.9 x 66.55 x 12.8 мм

Вес: 141.75 г

Примечания: Из-за несовместимого размера портативного зарядного устройства не рекомендуется использовать его с iPhone 13/12 mini. При использовании с iPhone 14 Pro/13 Pro, пожалуйста, обратите внимание, что банк питания будет выходить за нижний край телефона.