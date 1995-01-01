Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
Код товара:УТ-00088561
Артикул:А0028603
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч20 000
Описание
Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E200 Boosti – мощный, стильный и надежный помощник, который всегда рядом, когда нужен заряд энергии.
Характеристики:
- Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
- Тип аккумулятора: Li-Polymer
- Световая индикация: LED экран
- Мощность: 22,5 Вт
- Количество разъемов: 3
- Выходные разъемы: Type-C, USB-A
- Выходное напряжение: 12V
- Максимальный выходной ток: 4,5А
- Входные разъемы: Type-C
- Входное напряжение: 5V
- Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
- Вес: 574 г
Комплектация:
- Внешний аккумулятор
- Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
- Инструкция по эксплуатации