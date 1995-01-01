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Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый

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Код товара: УТ-00088561 Артикул: А0028603 Код товара: УТ-00088561 Артикул: А0028603 Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 20 000 Описание Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E200 Boosti – мощный, стильный и надежный помощник, который всегда рядом, когда нужен заряд энергии. Характеристики: Емкость аккумулятора: 20 000 мАч

Тип аккумулятора: Li-Polymer

Световая индикация: LED экран

Мощность: 22,5 Вт

Количество разъемов: 3

Выходные разъемы: Type-C, USB-A

Выходное напряжение: 12V

Максимальный выходной ток: 4,5А

Входные разъемы: Type-C

Входное напряжение: 5V

Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт

Материал корпуса: ABS-пластик

Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда

Вес: 574 г Комплектация: Внешний аккумулятор

Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C

Инструкция по эксплуатации​ Видео Наш обзор

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