Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый

  • E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
  • E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
  • E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
  • E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
  • E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч, белый
Код товара:УТ-00088561
Артикул:А0028603

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Внешний аккумулятор Aksberry E200 Boosti, 22.5 Вт, 20 000 мАч – ваш надежный спутник в любом путешествии и активной жизни. Забудьте о разряженных гаджетах и будьте всегда на связи. Aksberry E200 Boosti – мощный, стильный и надежный помощник, который всегда рядом, когда нужен заряд энергии.

Характеристики:

  • Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
  • Тип аккумулятора: Li-Polymer
  • Световая индикация: LED экран
  • Мощность: 22,5 Вт
  • Количество разъемов: 3
  • Выходные разъемы: Type-C, USB-A
  • Выходное напряжение: 12V
  • Максимальный выходной ток: 4,5А
  • Входные разъемы: Type-C
  • Входное напряжение: 5V
  • Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 22.5 Вт
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Конструктивные особенности: Защита от перегрузки по току, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания, Защита от перезаряда
  • Вес: 574 г

Комплектация:

  • Внешний аккумулятор
  • Кабель для зарядки аккумулятора USB-A - Type-C
  • Инструкция по эксплуатации​