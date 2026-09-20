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Адаптер Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-) (б/у)

  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
  • Nikon F - Pentax 645 с линзой (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097441
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-20/10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n:
Комплектация: Адаптер 645-Pentax K, адаптер Pentax K-Nikon F
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.