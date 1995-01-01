Адаптер 7Artisans PL 4 in 1 предназначен для установки объективов с креплением ARRI PL на беззеркальные камеры систем Canon RF, Nikon Z, Panasonic / Sigma L-Mount и Sony E. Изначально на адаптере уже установлено крепление E-Mount, которое можно заменить на один из трех других переходников. Установка осуществляется очень просто: совместите желтую точку на хвостовике с желтой стрелкой на корпусе адаптера (под логотипом 7Artisans) и закрутите винты. Объектив фиксируется в адаптере поворотом кольца по часовой стрелке.

Адаптер с высокой точностью выполнен в полностью металлическом корпусе, все маркировки на корпусе сделаны с лазерной гравировкой, поэтому краска практически не стирается со временем.

Вес: 150 ~ 162 г, в зависимости от хвостовика.

Комплектация: