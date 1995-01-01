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Адаптер 7Artisans PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый

  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
  • PL 4 in 1, для объективов PL на камеры E/L/RF/Z-Mount, серебристый
Код товара:УТ-00091043
Артикул:PL4IN1 Sil

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Адаптер 7Artisans PL 4 in 1 предназначен для установки объективов с креплением ARRI PL на беззеркальные камеры систем Canon RF, Nikon Z, Panasonic / Sigma L-Mount и Sony E. Изначально на адаптере уже установлено крепление E-Mount, которое можно заменить на один из трех других переходников. Установка осуществляется очень просто: совместите желтую точку на хвостовике с желтой стрелкой на корпусе адаптера (под логотипом 7Artisans) и закрутите винты. Объектив фиксируется в адаптере поворотом кольца по часовой стрелке.

Адаптер с высокой точностью выполнен в полностью металлическом корпусе, все маркировки на корпусе сделаны с лазерной гравировкой, поэтому краска практически не стирается со временем.

Вес: 150 ~ 162 г, в зависимости от хвостовика.

Комплектация:

  • Адаптер PL-E
  • Z Mount кольцо
  • R Mount кольцо
  • L Mount кольцо
  • Задняя крышка
  • Набор винтов
  • Шестигранный ключ