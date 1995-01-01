Светофильтр 7Artisans ND64 34mm выпускается специально для сверхширокоугольного объектива MF 9mm f/5.6 Full-frame Wide-angle lens, но может использоваться и с другой оптикой, имеющей резьбу 34 мм. Нейтрально-серый фильтр ограничивает светопропускаемость на 6 ступеней экспозиции, позволяя фотографу увеличить время выдержки и / или сильнее открыть диафрагму объектива при съемке в ясный, солнечный день. При этом весь видимый спектр света приглушается в равной степени, поэтому удается избежать цветового сдвига.

ND64 фильтр хорошо подойдет для пейзажа, включая городскую и архитектурную съемку: длинные выдержки позволяют сгладить движение воды (ручьи, фонтаны, морские волны), а также смазать движение пешеходов и уличный трафик, чтобы это не отвлекало на себя внимание зрителя. Фильтр устанавливается в заднее резьбовое крепление объектива. Многослойное просветляющее покрытие исключает появление переотражений света внутри объектива, предотвращает появление нежелательных бликов и потерю контраста.