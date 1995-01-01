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Адаптер 7Artisans EF-EOS R, автофокус

  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
  • EF-EOS R
Код товара:УТ-00065286
Артикул:7artisans EF-R

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер 7artisans EF-EOS R позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами семейства EOS R. Поддерживает автофокусировку (в том числе функцию фокусировки по глазам), автоэкспозицию, оптическую стабилизацию в объективе (при наличии), передачу информации о дистанции при съемке со вспышкой, передачу данных EXIF (фокусное расстояние, выбранное значение диафрагмы). Корпус адаптера выполнен из алюминия, байонетные соединения – из никелированной латуни, контакты позолочены. Штативная лапка с гнездом 1/4"-20 позволяет снизить нагрузку на байонет камеры и улучшить баланс при использовании тяжелых длиннофокусных объективов, а при использовании небольших объективов ее можно снять (устанавливается на 2 винта, ключ в комплекте).