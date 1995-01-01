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    Объектив 7artisans AF 50mm F1.8 Sony FE

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    Код товара : УТ-00075067

    Артикул : AF101B

    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE
    • AF 50mm F1.8 Sony FE

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    25 790 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
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    Описание

    Автофокусный полнокадровый объектив, выпускается с байонетами Nikon Z и Sony E. Благодаря высокой светосиле объектив обеспечивает сильное размытие фона и позволяет творчески управлять глубиной резкости, что часто используется в портретной и предметной съемке. Сложная оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, из них 2 асферических, 1 низкодисперсионный (ED) и 2 с высоким коэффициентом рефракции (HR), это обеспечивает высокий контраст и отличную разрешающую способность, соответствующую современным матрицам.

    Автофокус осуществляется с помощью линейного шагового STM мотора, который работает достаточно быстро и почти бесшумно. С этим объективом будут работать все функции автофокуса вашей камеры, включая распознавание глаз, слежение за объектами и так далее. В режиме ручной фокусировки работает линейный отклик, при этом ход кольца от минимальной дистанции (0.5 м) до бесконечности составляет 360°. Благодаря фокусировке с помощью плавающих групп линз передняя часть объектива не выезжает вперед, а при съемке на минимальной дистанции не возрастают аберрации оптики.

    Говоря об аберрациях, объектив демонстрирует достаточно сильное виньетирование: 2.5 ступени на открытой диафрагме. Это, в принципе, легко корректируется, но виньетирование сказывается на характере боке: расфокусированные источники света принимают вытянутую форму («лимончики» или «кошачьи глазки»), что не всем бывает по вкусу. Блики также обладают чуть заметной пористой структурой из-за применения асфериков. В остальном боке достаточно приятное, размытие мягкое, без двойных контуров и прочей нервозности. Из других аберраций можно отметить довольно высокий уровень хроматических аберраций, что, впрочем, свойственно многим светосильным объективам бюджетного класса. 

    Кольцо диафрагма работает без отсечек, плавно, что обычно ценится в творческой видеографии – при закрытии диафрагмы отсутствуют скачки экспозиции. Благодаря электронному соединению с камерой выбранное значение правильно отображается на дисплее, можно использовать автоэкспозицию и режимы «приоритетов». 

    Корпус объектива частично выполнен из металла, частично из поликарбоната. Защита от пыли и влаги у этой модели отсутствует. На байонетном креплении располагается USB-C разъем, который позволяет самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий. Резьба для светофильтров позволяет устанавливать фильтры диаметром 62 мм. В комплекте с объективом идут защитные крышки и бленда. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.