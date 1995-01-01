7Artisans AF 40mm f/2.5 – это автофокусный полнокадровый объектив для беззеркальных камер. По фокусному расстоянию он относится к «нормальным» или «стандартным» – это означает, что перспективные искажения отсутствуют, объекты на переднем и на заднем плане воспроизводятся без искажения своих пропорций. Наличие автофокуса дает возможность снимать без дополнительных сложностей: поддерживается фокусировка по лицам, по глазам и все прочие функции современных камер. Автофокус работает тихо, но не совсем бесшумно, фокусировка осуществляется всем блоком линз, поэтому «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при смене дистанции) заметно сильно. Скорость наведения на резкость достаточно высока для обычных, спокойных сюжетов, но при активном движении в кадре (например, бегающие дети или домашние животные) он будет успевать не всегда.

Объектив использует, можно сказать, классическую оптическую схему: 7 элементов в 6 группах, из них 3 с высоким коэффициентом рефракции и 1 асферический элемент. При полностью открытой диафрагме резкость и контраст находятся на довольно высоком уровне, хотя их снижение от центра к краям заметно. Максимальная резкость, как обычно, достигается в диапазоне f/5.6 - f/8. При отключенных автоматических коррекциях можно заметить умеренную подушкообразную дисторсию (поэтому их лучше держать включенными). Хроматические аберрации (ложные цвета) можно заметить в определенных ситуациях, но в целом они контролируются лучше среднего (в особенности для бюджетной оптики). Объектив не любит контровой свет: при попадании в кадр солнца или, к примеру, яркого уличного фонаря можно получить большие ореолы, хотя они в значительной степени исправляются диафрагмированием. Довольно высокая светосила позволяет снимать с красивым размытием фона, у объектива приятное боке.

Корпус объектива выполнен из пластика, но имеет металлическое байонетное крепление и даже тонкий резиновый уплотнитель для защиты от пыли и влаги. Кольцо ручной фокусировки располагается спереди, а кольцо диафрагмы – ближе к камере. Оно вращается с отсечками по 1/3 ступени и может быть оставлено в автоматическом режиме управления. Также на корпусе присутствует переключатель между ручной и автоматической фокусировкой, программируемая кнопка Fn и USB-C порт для обновления прошивки. Большим плюсом является компактность и малый вес – объектив едва ощущается на камере, поэтому вы не будете уставать на длинных прогулках с фотоаппаратом.

В целом, 7Artisans AF 40mm f/2.5 – это хороший выбор в качестве недорогого, доступного объектива для полнокадровой камеры, обеспечивающего при этом хорошее качество изображения. Конечно, он может использоваться и с камерами APS-C формата. По углу обзора его можно назвать универсальным: подойдет и для портретов (особенно по пояс или в полный рост), жанра, уличной фотографии и многих других сюжетов, а светосила f/2.5 пригодится для красивого размытия фона и съемки в условиях недостаточной освещенности.

Характеристики