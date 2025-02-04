Недорогой автофокусный объектив для беззеркальных камер Nikon APS-C (DX) формата. Выполнен по классической симметричной оптической схеме («двойной объектив Гаусса») без использования специальных элементов. Тем не менее, объективу удается выдавать высокое разрешение при достаточно умеренных аберрациях. Эта модель оснащена STM мотором автофокуса, причем фокусировка осуществляется за счет плавающей группы линз – передние элементы не выезжают вперед при изменении дистанции. Автофокус в целом работает быстро и точно, без рыскания, с поддержкой фокусировки по глазам и других современных функций. Напомним, что качество работы АФ также во многом зависит от того, насколько современная у вас камера.

Как можно видеть из MTF графика, объектив достаточно резкий практически по всему полю изображения: резкость от центру к середине кадра снижается плавно и медленно. Сильная потеря контраста заметна только по самым углам кадра (на открытой диафрагме). Также имеется умеренное виньетирование (около 2 ступеней) и бочкообразная дисторсия (порядка 3%). Все это достаточно легко правится современными редакторами изображения: можно один раз задать коррекции и сохранить их в профиле этого объектива, чтобы дальше они применялись автоматически. Хроматические аберрации заметны только в экстремальных случаях (например, в солнечных зайчиках на поверхности воды). Недостатком объектива можно назвать 6-лепестковую диафрагму, которая не имеет никаких признаков скругления: стоит лишь немного прикрыть ее, как вы получите блики в форме правильных шестиугольников. С другой стороны, это придает изображению нотки ретро – так снимали объективы в 80-х, 90-х годах прошлого века. На открытой диафрагме шестиугольников нет, но из-за виньетирования блики принимают вытянутую форму («кошачьи глазки») и как бы закручиваются вокруг центра. Этот эффект «закрученного боке» будет наиболее заметен, если вы расположите объект точно по центру кадра, а на фоне будет множество мелких источников света – например, отражения солнечного света в листве деревьев. Боке в целом можно назвать неплохим.

Объектив выполнен в очень компактном металлическом корпусе, поэтому его удобно использовать в качестве повседневного. По углу поля зрения он близок к человеческому зрению, не создает перспективных искажений, поэтому хорошо подходит для портретов (в том числе портретов в окружении), предметной съемки, стрит- и тревел-фотографии, видеосъемки. USB-C порт позволяет обновлять прошивку по мере выхода новых версий. В целом это неплохой объектив для любительской фотографии: благодаря доступной цене его можно рассматривать в качестве первой альтернативы для штатного («китового») зума.