Объектив 7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite для Sony E (APS-C)
Товар не найден
Описание
7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite – очень компактный автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. В серию Lite на момент выпуска (январь 2026 г) входит 3 объектива: 25 мм, 35 мм и 50 мм, все со светосилой F1.8, все практически одного размера и веса, все очень доступны по цене. Благодаря шаговому STM приводу фокусировка работает плавно, тихо и достаточно быстро (производительность может различаться в зависимости от модели камеры и условий съемки). По фокусному расстоянию (эквивалент 37.5 мм на полном кадре) объектив относится к умеренно-широкоугольным.
Он хорошо подходит для широкого спектра сюжетов, начиная от повседневного портрета до пейзажа, уличной съемки, съемки в путешествиях и так далее. Высокая светосила пригодится при недостатке освещения, а также позволит сильно размыть фон, сделав акцент на главном объекте фотографии.
Объектив использует классическую симметричную схему с 8 элементами в 5 группах. Поэтому и характер изображения похож на ретро: на открытой диафрагме виньетирование (затемнение в углах кадра) составляет приблизительно 1.5-2 ступени, заметны хроматические аберрации (каемки из ложных цветов на контрастных объектах). Это постепенно сходит на нет при диафрагмировании приблизительно до f/4 - f/5.6. Как можно видеть на MTF графике, при f/1.8 объектив выдает достаточно мягкую картинку: если в центре резкость еще можно назвать умеренно хорошей, то по краям она сильно падает – старайтесь не размещать там ничего важного для сюжета снимка. Это тоже лечится диафрагмированием, но для хорошего эффекта закрывать придется далеко, до f/5.6 - f/8. Поскольку фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, при съемке с минимальной дистанции (0.25 м) резкость снижается, а аберрации усиливаются.
Боке (размытие фона) интересное, с крученым эффектом, как у многих ретро-объективов. В целом изображение сложно назвать технически правильным – скорее это художественный объектив для творческой съемки.
7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе, он прекрасно сочетается с небольшими камерами, такими как, например, Sony ZV-E10 или ZV-E10 II. Резиновое уплотнение в области крепления к камере отсутствует. USB-C порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.
К основным преимуществами данной модели можно отнести компактность и доступную цену, а также то, что все 3 объектива (25, 35 и 50 мм) совпадают по размерам, что особенно приятно в ситуациях, когда вы используете внешние стабилизаторы (подвесы): можно менять объективы с минимальной калибровкой баланса, а то и вовсе без нее.
Характеристики
- Байонет: Sony E (APS-C)
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Относительное отверстие: 1:1.8
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
- Угол поля зрения: 58.3°
- Конструкция объектива: 8 элементов в 5 группах, из них 5 с высокой рефракцией (HR)
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 183 г
- Размеры: 67 х 51 мм
- Дата анонса: январь 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
- Страна производства: Китай