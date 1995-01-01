7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite – очень компактный автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. В серию Lite на момент выпуска (январь 2026 г) входит 3 объектива: 25 мм, 35 мм и 50 мм, все со светосилой F1.8, все практически одного размера и веса, все очень доступны по цене. Благодаря шаговому STM приводу фокусировка работает плавно, тихо и достаточно быстро (производительность может различаться в зависимости от модели камеры и условий съемки). По фокусному расстоянию (эквивалент 37.5 мм на полном кадре) объектив относится к умеренно-широкоугольным.

Он хорошо подходит для широкого спектра сюжетов, начиная от повседневного портрета до пейзажа, уличной съемки, съемки в путешествиях и так далее. Высокая светосила пригодится при недостатке освещения, а также позволит сильно размыть фон, сделав акцент на главном объекте фотографии.

Объектив использует классическую симметричную схему с 8 элементами в 5 группах. Поэтому и характер изображения похож на ретро: на открытой диафрагме виньетирование (затемнение в углах кадра) составляет приблизительно 1.5-2 ступени, заметны хроматические аберрации (каемки из ложных цветов на контрастных объектах). Это постепенно сходит на нет при диафрагмировании приблизительно до f/4 - f/5.6. Как можно видеть на MTF графике, при f/1.8 объектив выдает достаточно мягкую картинку: если в центре резкость еще можно назвать умеренно хорошей, то по краям она сильно падает – старайтесь не размещать там ничего важного для сюжета снимка. Это тоже лечится диафрагмированием, но для хорошего эффекта закрывать придется далеко, до f/5.6 - f/8. Поскольку фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, при съемке с минимальной дистанции (0.25 м) резкость снижается, а аберрации усиливаются.

Боке (размытие фона) интересное, с крученым эффектом, как у многих ретро-объективов. В целом изображение сложно назвать технически правильным – скорее это художественный объектив для творческой съемки.

7Artisans AF 25mm f/1.8 Lite выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе, он прекрасно сочетается с небольшими камерами, такими как, например, Sony ZV-E10 или ZV-E10 II. Резиновое уплотнение в области крепления к камере отсутствует. USB-C порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.

К основным преимуществами данной модели можно отнести компактность и доступную цену, а также то, что все 3 объектива (25, 35 и 50 мм) совпадают по размерам, что особенно приятно в ситуациях, когда вы используете внешние стабилизаторы (подвесы): можно менять объективы с минимальной калибровкой баланса, а то и вовсе без нее.

Характеристики