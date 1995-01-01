Объектив 7artisans 85mm T2.0 Sony FE
Код товара : УТ-00075055
Артикул : C601B
Гарантия 1 год.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес
832 г
Размеры
89.6 х 106.8 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
82 мм
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Относительное отверстие
T2.0
Минимальная диафрагма
T16
Минимальная дистанция фокусировки
0.79 м
Стабилизатор изображения
нет
Угол поля зрения
28.4°
Байонет
Sony FE
Число лепестков диафрагмы
12
Максимальное фокусное расстояние, мм
85
Минимальное фокусное расстояние, мм
85
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, документация
Описание
7artisans 85mm T2.0 входит в серию Spectrum, состоящую из 3 объективов: 35 / 50 / 85 мм T2.0. Это полностью мануальные объективы, предназначенные для кинопроизводства и творческой видеографии. Кольца фокусировки и диафрагмы снабжены зубцами для установки follow focus систем. Кольцо фокусировки при этом обладает очень длинным ходом 270°, что позволяет переводить фокус плавно и точно, а кольцо диафрагмы вращается без отсечек. Объективы серии имеют одинаковый диаметр корпуса (89.6 мм), а кольца располагаются в одном и том же месте, что облегчает перенастройку приводов фоллоу-фокус при замене оптики. Диаметр резьбы для светофильтров также одинаков для всей серии, он составляет 82 мм.
Оптически объектив показывает хороший уровень резкости, вполне достаточный для Full HD и 4K видео. Поскольку используется довольно простая оптическая схема без специальных элементов, резкость падает от центра к краям из-за кривизны поля. Хотя производитель заявляет отсутствие «дыхания фокуса», на самом деле дыхание есть. На открытой диафрагме по углам можно заметить небольшое виньетирование (менее 2 ступеней), также имеется небольшая подушкообразная дисторсия и хроматические аберрации, при ярком контровом освещении могут появляться сильные блики и ореолы. Цветопередача у 35-, 50- и 85-мм объективов неодинаковая, поэтому будет желательно заранее сохранить в памяти камеры отдельные профили баланса белого для каждого объектива, чтобы не заниматься их настройкой при каждой смене оптики. Нужно понимать, что данная серия объективов относится к бюджетной категории, ожидать от нее качества оптики профессионального уровня не стоит. Тем не менее, для своей стоимости объективы предлагают хорошее соотношение цены и качества, если вас не пугает необходимость полностью ручного управления фокусировкой. Корпус объектива полностью выполнен из металла, защита от пыли и влаги отсутствует.
Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, Nikon Z и L-Mount.
Видео