Описание

7artisans 85mm T2.0 входит в серию Spectrum, состоящую из 3 объективов: 35 / 50 / 85 мм T2.0. Это полностью мануальные объективы, предназначенные для кинопроизводства и творческой видеографии. Кольца фокусировки и диафрагмы снабжены зубцами для установки follow focus систем. Кольцо фокусировки при этом обладает очень длинным ходом 270°, что позволяет переводить фокус плавно и точно, а кольцо диафрагмы вращается без отсечек. Объективы серии имеют одинаковый диаметр корпуса (89.6 мм), а кольца располагаются в одном и том же месте, что облегчает перенастройку приводов фоллоу-фокус при замене оптики. Диаметр резьбы для светофильтров также одинаков для всей серии, он составляет 82 мм.

Оптически объектив показывает хороший уровень резкости, вполне достаточный для Full HD и 4K видео. Поскольку используется довольно простая оптическая схема без специальных элементов, резкость падает от центра к краям из-за кривизны поля. Хотя производитель заявляет отсутствие «дыхания фокуса», на самом деле дыхание есть. На открытой диафрагме по углам можно заметить небольшое виньетирование (менее 2 ступеней), также имеется небольшая подушкообразная дисторсия и хроматические аберрации, при ярком контровом освещении могут появляться сильные блики и ореолы. Цветопередача у 35-, 50- и 85-мм объективов неодинаковая, поэтому будет желательно заранее сохранить в памяти камеры отдельные профили баланса белого для каждого объектива, чтобы не заниматься их настройкой при каждой смене оптики. Нужно понимать, что данная серия объективов относится к бюджетной категории, ожидать от нее качества оптики профессионального уровня не стоит. Тем не менее, для своей стоимости объективы предлагают хорошее соотношение цены и качества, если вас не пугает необходимость полностью ручного управления фокусировкой. Корпус объектива полностью выполнен из металла, защита от пыли и влаги отсутствует.

Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, Nikon Z и L-Mount.