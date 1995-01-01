Фильтр переменной оптической плотности 7artisans True Color VND ограничивает светопропускаемость на 6-9 ступеней экспозиции. Подобные фильтры обычно используются для съемки видео, поскольку они позволяют плавно регулировать экспозицию при меняющихся условиях освещенности. Ограничение экспозиции требуется прежде всего для съемки с нормальной выдержкой: слишком короткая выдержка вызывает неприятный эффект стробирования, то есть мерцания движущихся объектов от кадра к кадру. При съемке кино нормальной выдержкой считается 1/2х, где х – это количество кадров в секунду (то есть, например, 1/50 с для скорости 25 кадров/с). Это называется 180° углом затвора.

Иногда бывает достаточно просто закрыть диафрагму, но если вы хотите снимать с небольшой глубиной резкости и сильным размытием фона, сделать это не получится, диафрагма должна оставаться открытой. Поэтому для качественной съемки на улице в ясный, солнечный день без Vario ND фильтра не обойтись.

7artisans делает фильтры с 2 диапазонами плотности: 2-5 и 6-9 ступеней. 2-5 хорошо подходит для средней освещенности: в облачную погоду, в тени и так далее. Фильтр на 6-9 ступеней необходим для съемки на открытой местности при высоком солнце, в безоблачную погоду. Некоторые производители выпускают фильтры с широким диапазоном, от 2 до 8-9 ступеней в одном корпусе. Однако такие фильтры могут создавать неприятные артефакты: крестообразное затемнение (наиболее заметно при использовании широкоугольной оптики) и сильные искажения цветового баланса. Поэтому подход «1 VND светофильтр для всего» сейчас считается устаревшим.

Хотя VND фильтры обычно используют для съемки видео, вы можете применять их и в фотографии. Продление времени выдержки позволяет, к примеру, создать эффект смазанного движения, динамики при уличной съемке, разгладить водные поверхности и струи фонтанов при съемке пейзажей и архитектуры. При снижении выдержки до 15, 30 или 60 секунд можно, к примеру, почти полностью убрать из кадра людей и транспорт на улицах, чтобы не отвлекать внимание от городской архитектуры (конечно, вам потребуется штатив).

Фильтры 7artisans VND используют современные материалы, благодаря которым цветовой баланс изображения не изменяется – отсюда и название True Color. Из стекла используется оптическое стекло марки B270 производства Schott AG. Фильтры изготавливаются в тонкой (6.4 мм) оправе из алюминиевого сплава. Твердое верхнее покрытие устойчиво к появлению царапин, обладает водоотталкивающими, антистатическими и олеофобными свойствами, поэтому фильтры меньше пачкаются и легко чистятся от пыли и грязи. Металлическая рукоятка на оправе сделана для удобства вращения фильтра. Производитель заявляет, что фильтры не виньетируют даже при установке на объектив с фокусным расстоянием 16 мм.

Фильтры 7artisans VND выпускаются в 4 самых популярных размерах резьбы: 67, 72, 77 и 82 мм. На объективы меньшего диаметра их можно установить через простые переходные кольца.

Характеристики