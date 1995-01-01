Описание

Небольшие частички, расположенные на поверхности софт-фильтра 7artisans, рассеивают свет, смягчая контрастность и детализацию изображения, создавая эффект легкой дымки. Обычно применяется в портретной съемке: софт-фильтр сглаживает морщинки и поры кожи, делая ее более гладкой. В отличие от цифровых фильтров, которые применяются в фото- или видеоредакторах, оптический светофильтр работает более естественно и равномерно, без риска появления нежелательных артефактов. При съемке с резким контровым светом фильтр создает широкие ореолы, которые также можно использовать в творческих целях.

При съемке в темных условиях с искусственным освещением софт-фильтр создает свечение (гало) вокруг источников света. Это часто применяется для создания более уютной, более успокаивающей атмосферы кадра. Софт-фильтры также часто используют, когда необходимо создать эффект сновидения или воспоминания о прошлом («флешбека»).

По степени эффекта Soft фильтр действует более выраженно в сравнении с Black Mist.

Фильтр 7artisans Soft изготавливается из минерального оптического стекла Asahi (Япония), просветляющее покрытие однослойное, с олеофобным и водоотталкивающим эффектом – капли жидкости быстро сбегают по нему вниз, не оставляя за собой следа. Оправа выполнена из алюминиевого сплава 6061. Толщина оправы 5.4 мм.