Полностью мануальный фишай-объектив с ультра-широким углом обзора, созданный для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3. Данный «рыбий глаз» является линейным, то есть изображение покрывает всю площадь матрицы. II версия отличается новой оптической схемой: как можно видеть из графика MTF, теперь резкость не падает от центра к краям изображения, даже на полностью открытой диафрагме. Кроме того, добавлены 2 элемента из низкодисперсионного стекла Hoya ED, которые позволяют исправить хроматические аберрации (цветную кайму на объектах).

Конечно, как и все фишай-объективы, 7Artisans 7.5mm f/2.8 II демонстрирует сильную бочкообразную дисторсию, которую можно частично исправить на этапе постобработки, если вы этого хотите. Линзы покрыты многослойным просветляющим покрытием, но при съемке с контровым светом могут появляться блики и ореолы. С обычным освещением объектив демонстрирует очень контрастную картинку с насыщенными цветами.

Корпус объектива полностью выполнен из алюминия, байонетное крепление металлическое, но производитель не уточняет конкретный материал: алюминий, латунь или сталь. Лепестковая бленда встроенная, не снимается. Защита от пыли и влаги отсутствует. Кольцо фокусировки проходит приблизительно 45° от 0.15 м до бесконечности, вращается плавно, из-за большой глубины резкости ручная фокусировка практически не представляет проблем. Кольцо диафрагмы также вращается плавно, без отсечек по ступеням (de-clicked), что хорошо для записи видео. Объектив не имеет электронной связи с камерой, фокусировка и выставление параметров экспозиции осуществляются только вручную.

Благодаря сверхширокому углу обзора объектив может подойти для многих сюжетов: интерьерной съемки, пейзажей, уличной и повседневной съемки, репортажа, концертов и других сюжетов, требующих настолько широкого охвата, который может обеспечить только фишай. Он не нанесет сильного ущерба вашему финансовому положению, так что 7artisans 7.5mm F2.8 II можно рекомендовать практически всем.