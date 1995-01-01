Доступный портретный объектив 7Artisans 75mm f/1.4 выпускается для полнокадровых беззеркальных камер систем Canon RF, Sony E, Nikon Z и L-Mount. Объектив полностью мануальный, электронных контактов и передачи EXIF нет, фокусировка и управление диафрагмой осуществляются вручную. По оптике здесь используется винтажная схема с 6 элементами в 6 группах, три из них находятся в передней части, 3 в задней – очень похоже на старый Leitz Summicron и другие оптические схемы разработки примерно 60-80-х годов прошлого века.

Конечно, такая схема на f/1.4 дает очень мягкий рисунок, что для портрета зачастую считается преимуществом – получается такой «мечтательный» (dreamy) эффект, как при установке софт-фильтра. Если же вы хотите получить резкое изображение, диафрагму следует прикрыть как минимум до f/2-f/2.8, что обеспечит резкий центральный круг, или до f/5.6-f/8, если вам требуется резкость и микроконтраст от края до края. Все как у классической оптики. Хроматические аберрации и виньетирование присутствуют на открытых значениях и исчезают при диафрагмировании. Объектив обладает приятным боке с мягким переходом в расфокусированные области, чему способствует, в том числе, 13-лепестковая диафрагма.

Корпус объектива полностью металлический, кольцо фокусировки обладает приятным плавным ходом, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по ступеням. У 7Artisans 75mm f/1.4 присутствует сильное «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки), что неудивительно для его классической схемы. Маркировки на корпусе нанесены без гравировки, поэтому с ними стоит обходиться аккуратной, чтобы не затереть.

В целом, 7Artisans 75mm f/1.4 можно рекомендовать для портретной съемки, уличной фотографии и других сюжетов, в особенности если вы хотите узнать, как снимали старые объективы, получить такую винтажную картинку, причем за очень небольшие деньги. Конечно, за еще меньшие деньги можно попробовать поискать непосредственно объективы из прошлого века, но далеко не все из них дошли до наших дней в хорошем техническом состоянии (прежде всего это касается пыли и грибка на линзах). Здесь же вы получаете новенький светосильный объектив с заводской гарантией. Выбор за вами.

Характеристики