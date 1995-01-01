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Объектив 7Artisans 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE

  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
  • 60mm f/2.8 Macro 2x Sony FE
Код товара:УТ-00082334
Артикул:60F28(2x)B-E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Доступный мануальный макрообъектив с возможностью 2х увеличения (2:1). 7Artisans 60mm f/2.8 Macro 2x выпускается для нескольких систем (Canon, Nikon, Sony), это первый макрообъектив компании, покрывающий полный кадр. Данная модель выполнена в полностью металлическом корпусе с внутренней фокусировкой, однако без защиты от пыли и влаги – уплотнители отсутствуют. Кольцо фокусировки имеет достаточно длинный ход, но вот сектор между 0.5 м и бесконечностью очень короткий, что затрудняет использование объектива на обычных дистанциях – например, для портретной съемки.

Сильной стороной объектива можно назвать приятное боке и низкий уровень хроматических аберраций – они достаточно успешно подавляются с помощью 4 специальных элементов: 2 низкодисперсионных и 2 с высокой рефракцией. К сожалению, есть и слабые стороны (что неудивительно для бюджетной оптики): в частности, объектив довольно мягкий на открытой диафрагме, даже для достижения резкости по центру его рекомендуется закрыть хотя бы до f/4. При съемке объектов с прямыми линиями будет заметна достаточно сильная подушкообразная дисторсия. Несмотря на многослойное просветление, при съемке против ярких источников света появляются яркие блики и ореолы. Наконец, объектив полностью мануальный, из-за отсутствия чипа камера его не видит, ряд функций-помощников будет недоступен.

В целом, это интересная модель для любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Имеются определенные нюансы, которые следует иметь в виду, но возможность 2х увеличения будет интересна для настоящих фанатов макро.

Характеристики

  • Байонет: Sony FE
  • Фокусное расстояние: 60 мм
  • Относительное отверстие: 1:2.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.17 м
  • Угол поля зрения: 38.4° (диагональный), 32.5° (горизонтальный), 22.2° (вертикальный)
  • Конструкция объектива: 14 элементов в 12 группах, из них 2 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 2 с высокой рефракцией (HR)
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 550 г
  • Размеры: 70 х 109 мм
  • Дата анонса: сентябрь 2024 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя
  • Страна производства: Китай