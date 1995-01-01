Доступный мануальный макрообъектив с возможностью 2х увеличения (2:1). 7Artisans 60mm f/2.8 Macro 2x выпускается для нескольких систем (Canon, Nikon, Sony), это первый макрообъектив компании, покрывающий полный кадр. Данная модель выполнена в полностью металлическом корпусе с внутренней фокусировкой, однако без защиты от пыли и влаги – уплотнители отсутствуют. Кольцо фокусировки имеет достаточно длинный ход, но вот сектор между 0.5 м и бесконечностью очень короткий, что затрудняет использование объектива на обычных дистанциях – например, для портретной съемки.

Сильной стороной объектива можно назвать приятное боке и низкий уровень хроматических аберраций – они достаточно успешно подавляются с помощью 4 специальных элементов: 2 низкодисперсионных и 2 с высокой рефракцией. К сожалению, есть и слабые стороны (что неудивительно для бюджетной оптики): в частности, объектив довольно мягкий на открытой диафрагме, даже для достижения резкости по центру его рекомендуется закрыть хотя бы до f/4. При съемке объектов с прямыми линиями будет заметна достаточно сильная подушкообразная дисторсия. Несмотря на многослойное просветление, при съемке против ярких источников света появляются яркие блики и ореолы. Наконец, объектив полностью мануальный, из-за отсутствия чипа камера его не видит, ряд функций-помощников будет недоступен.

В целом, это интересная модель для любителей и профессионалов с ограниченным бюджетом. Имеются определенные нюансы, которые следует иметь в виду, но возможность 2х увеличения будет интересна для настоящих фанатов макро.

Характеристики