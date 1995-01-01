Описание

Объектив серии Vision, включающей модели 25, 35 и 50 мм T1.05, а также 12mm T2.9. По используемой оптике это известные объективы 7artisans 25, 35 и 50 мм f/0.95, 12mm f/2.8, изменения коснулись только конструкции корпуса. Длина хода кольца фокусировки увеличена до 270°, что позволяет наводиться плавнее и точнее. Оба кольца (фокусировки и диафрагмы) оснащены стандартными зубьями MOD 0.8 для установки приводов follow focus. Расположение колец, диаметр корпуса и диаметр резьбы под светофильтры у всех объективов одинаковые, что позволяет быстро заменить один из них на другой, без длительной перенастройки всех аксессуаров. Диафрагма вращается плавно, без отсечек, а большое количество лепестков (13) позволяет сохранять отверстие скругленным во всем диапазоне, от T1.05 до T16.

В оптической схеме используются две линзы со сверхнизкой дисперсией, что позволяет скорректировать значительную часть хроматических аберраций, обычно свойственных для столь светосильной оптики. Фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, поэтому при съемке на минимальной дистанции фокуса (0.45 м) неизбежно усиление аберраций и потеря резкости, также присутствует «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки). Как и у других объективов, созданных по классической схеме (двойная схема Гаусса), резкость изображения заметно снижается от центра к краям кадра, поэтому важные детали рекомендуется располагать в центральном круге.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, защиты от пыли и влаги нет. Управление полностью мануальное, электронные чипы отсутствуют. Наибольший интерес данный объектив представляет как часть системы: за сравнительно небольшие деньги вы получаете хорошо подогнанные друг к другу объективы, которые можно быстро менять в ходе съемки. Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X и Micro 4/3.