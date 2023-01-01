Объектив 7artisans 50mm f/0.95 Nikon Z (APS-C)
Код товара : УТ-00072027
Артикул : A008B-Z
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Описание
Компактный объектив с ручной фокусировкой, предназначен для беззеркальных камер. Имеет цельнометаллический корпус с мягкой регулировкой диафрагмы плавно и без щелчков. В конструкции оптики используются две линзы HOYA со сверхнизкой дисперсией. Диафрагма из 13-лепестков позволяет получить невероятно мощное боке всего, что не попало в фокус, даже на кроп матрице вы сможете получить тонкий диапазон глубины резкости для создания потрясающих снимков.
Око ночи и безупречность при слабом освещении
В условиях низкой освещенности при съемке часто жертвуют качеством изображения, увеличивая ISO и уменьшая скорость затвора. В настоящее время большая диафрагма F0,95 может решить проблемы, вызванные слабым освещением, и позволяет вам ощутить красоту творения при слабом освещении.
Среднее и длинное фокусное расстояние
Эквивалентный полный кадр составляет около 75 мм. При съемке портретов на средних и длинных фокусных расстояниях можно избежать трудностей с общением, вызванных тем, что вы находитесь далеко от модели, и просто избежать загромождения окружающей среды и выделить человека.
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Максимальная диафрагма: f/0.95
- Минимальная диафрагма: f/16
- Фокусировка: ручная
- Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах
- Лепестков диафрагмы: 13
- Диаметр светофильтра: 62 мм
- Угол поля зрения: 31.8°
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
- Размер: 67.5 х 67.7 х 60.2 мм
- Материал : металл
- Вес: 416 г