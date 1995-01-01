Описание

7artisans 35mm T2.0 входит в серию Spectrum, состоящую из 3 объективов: 35 / 50 / 85 мм T2.0. Это полностью мануальные объективы, предназначенные для кинопроизводства и творческой видеографии. Кольца фокусировки и диафрагмы снабжены зубцами для установки follow focus систем. Кольцо фокусировки при этом обладает очень длинным ходом 310°, что позволяет переводить фокус плавно и точно, а кольцо диафрагмы вращается без отсечек. Благодаря большому количеству лепестков (10) диафрагма сохраняет скругленную форму практически во всем диапазоне значений, от T2.0 до T16. Объективы серии имеют одинаковый диаметр корпуса (89.6 мм), а кольца располагаются в одном и том же месте, что облегчает перенастройку приводов фоллоу-фокус при замене оптики. Диаметр резьбы для светофильтров также одинаков для всей серии, он составляет 82 мм.

Оптически объектив показывает хороший уровень резкости, вполне достаточный для Full HD и 4K видео. Поскольку используется довольно простая оптическая схема без специальных элементов, резкость падает от центра к краям из-за кривизны поля. Хотя производитель заявляет отсутствие «дыхания фокуса», на самом деле дыхание есть. Линейная дисторсия у 35-мм объектива практически отсутствует. На открытой диафрагме по углам можно заметить виньетирование (до 3 ступеней), имеются хроматические аберрации, при ярком контровом освещении могут появляться сильные блики и ореолы. Цветопередача у 35-, 50- и 85-мм объективов неодинаковая, поэтому будет желательно заранее сохранить в памяти камеры отдельные профили баланса белого для каждого объектива, чтобы не заниматься их настройкой при каждой смене оптики. Нужно понимать, что данная серия объективов относится к бюджетной категории, ожидать от нее качества оптики профессионального уровня не стоит. Тем не менее, для своей стоимости он предлагает очень хорошее соотношение цены и качества, если вас не пугает необходимость полностью ручного управления фокусировкой. Корпус объектива полностью выполнен из металла, защита от пыли и влаги отсутствует.

Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, Nikon Z и L-Mount.