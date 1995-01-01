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    Объектив 7artisans 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)

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    Код товара : УТ-00075046

    Артикул : C204B

    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)
    • 35mm T1.05 L-Mount (APS-C)

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    45 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
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    Описание

    Объектив серии Vision, включающей модели 25, 35 и 50 мм T1.05, а также 12mm T2.9. По используемой оптике это известные объективы 7artisans 25, 35 и 50 мм f/0.95, 12mm f/2.8, изменения коснулись только конструкции корпуса. Длина хода кольца фокусировки увеличена до 270°, что позволяет наводиться плавнее и точнее. Оба кольца (фокусировки и диафрагмы) оснащены стандартными зубьями MOD 0.8 для установки приводов follow focus. Расположение колец, диаметр корпуса и диаметр резьбы под светофильтры у всех объективов одинаковые, что позволяет быстро заменить один из них на другой, без длительной перенастройки всех аксессуаров. Диафрагма вращается плавно, без отсечек, а большое количество лепестков (12) позволяет сохранять отверстие скругленным во всем диапазоне, от T1.05 до T16. 

    Центр кадра приемлемо резок даже на T1.05, края менее резкие из-за сильной кривизны поля, но без глубокого провала (хотя заметна определенная дымчатость). Они достаточно быстро выравниваются при диафрагмировании. Наибольшую ценность этому объективу придает, конечно, рисунок – характер боке мягкий, размытие приятное, у бликов отсутствует пористая структура.

    Стоит иметь в виду, что при съемке на минимальной дистанции или близкой к ней (т.е. на расстоянии меньше 1 метра) объектив будет менее резок, чем при съемке на средней дистанции или при фокусировке на бесконечность – в оптической схеме отсутствуют плавающие элементы, фокусировка осуществляется всем блоком линз одновременно.

    Хроматические аберрации в виде цветной каймы заметны, но находятся на допустимом уровне (тем более, для объектива с T1.05). Также заметна небольшая бочкообразная дисторсия. Благодаря 12-лепестковой диафрагме (со скругленными лепестками) блики от источников света сохраняют округлую форму как на открытой диафрагме, так и при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Многослойное просветляющее покрытие справляется с бликами от небольших источников света, но при контровой съемке против солнца они будут, конечно, заметны.

    Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, защиты от пыли и влаги нетУправление полностью мануальное, электронные чипы отсутствуют. Наибольший интерес данный объектив представляет как часть системы: за сравнительно небольшие деньги вы получаете хорошо подогнанные друг к другу объективы, которые можно быстро менять в ходе съемки. Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X и Micro 4/3.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.