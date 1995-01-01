Объектив-блинчик для полнокадровых беззеркальных камер. Выпускается c байонетами Sony E, Nikon Z, Leica L и Canon RF. Диафрагма f/5.6 постоянная, не изменяется, управление фокусировкой осуществляется вручную. Оптическая схема простая (5 элементов в 4 группах), но включает 2 линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), благодаря чему хроматические аберрации малозаметны. Качество изображения этого объектива вообще выше, чем можно ожидать. Резкость в центральных 2/3 кадра находится на очень хорошем и даже отличном уровне, ближе к краям разрешение падает. Боке достаточно мягкое и приятное, однако чтобы добиться сильной расфокусировки вам придется снимать с близкого расстояния или выстроить кадр так, чтобы за главным объектом было большое свободное расстояние до объектов фона. Расфокусированные источники света благодаря круглой диафрагме отображаются практически идеально ровными кругами, без угловатости.

Контровой свет этот объектив переносит плохо, с появлением больших ореолов и потерей контраста, поэтому с ним лучше не снимать против солнца или мощных импульсных осветителей, если это, конечно, не является частью замысла (создание мягкого, залитого светом эффекта сияния или сновидения).

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки хорошее, кольцо фокусировки вращается с умеренным сопротивлением. Защита от пыли и влаги отсутствует. Интересной особенностью является то, что у этой модели нет передней крышки, вместо нее предусмотрена встроенная шторка, которая открывается и закрывается при повороте кольца фокусировки в положение Lock. Автофокус не предусмотрен, но благодаря большой глубине резкости навести фокус на нужную точку не составляет особых проблем. Электронного чипа нет, поэтому объектив не распознается камерой, данные о фокусном расстоянии и диафрагме не прописываются в EXIF.

В целом, 7artisans 35mm f/5.6 можно причислить к экспериментальным, так называемым fun-объективам. Благодаря сверхкомпактным размерам и широкому углу обзора он отлично подойдет для уличной съемки, travel-фотографии, повседневных (casual) снимков и тому подобных сюжетов. А невысокая цена делает его доступным для всех любителей подобных диковинок.