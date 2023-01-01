Описание

Супер-компактный, светосильный и недорогой объектив для камер формата APS-C и Micro 4/3, по размеру почти что «блинчик». Оптическая схема по нынешним меркам крайне простая – 6 элементов в 5 группах. На открытой диафрагме мягкий, при F2 становится резким центр, при F2.8 - F4 – края. По сравнению с первой версией, улучшен рисунок (размытие фона более мягкое на открытой диафрагме), чуть меньше хроматических аберраций и виньетирование, лучше корректируются ореолы при съемке против света. Кольцо диафрагмы теперь вращается с отсечками по ступеням.

Обратите внимание, что оптическая схема данного объектива не имеет плавающих элементов, из-за чего отсутствует коррекция при малых дистанциях фокусировки: если расстояние от фотоаппарата меньше приблизительно 1 метра, то резкость будет ощутимо ниже обычного. Это характерно для всех старых оптических схем.

Корпус объектива выполнен из алюминия, байонетное крепление – из латуни. Защита от пыли и влаги отсутствует. Объектив обладает многослойным просветлением линз.

Ход кольца фокусировки длинный, как у большинства мануальных объективов – около 110°. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по ступеням (clicked). Объектив не имеет электронной связи с камерой, фокусировка и выставление параметров экспозиции осуществляются только вручную. С современными камерами, у которых есть живой просмотр экспозиции, фокус-пикинг, 100% увеличение и другие функции-ассистенты, пользоваться им не очень сложно.

Благодаря своим супер-компактным размерам и универсальному фокусному расстоянию (эквивалент 50 мм для 35-мм формата) объектив можно использовать в широком спектре сюжетов – портреты, повседневная, уличная съемка и так далее. Объектив можно посоветовать фотографам и видеографам, энтузиастам с ограниченным бюджетом: он обеспечивает очень хорошее соотношение цены и качества. Диафрагму f/1.2 можно считать рабочей достаточно условно, но при f/2 объектив выдает очень хорошее качество изображения, вполне сравнимое с гораздо более дорогими аналогами.