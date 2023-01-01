Описание

7artisans 35mm f/0.95 – объектив для неполнокадровых камер форматов APS-C и Micro 4/3. Оптическая схема значительно сложнее, чем у 35/1.2 – здесь используются целых 11 элементов в 8 группах, 2 из них выполнены из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии. Как результат, объектив показывает меньше аберраций, боке даже на полностью открытой диафрагме очень приятное, без какой-либо «нервозности». Центр кадра приемлемо резок даже на f/0.95, края менее резкие из-за сильной кривизны поля, но без глубокого провала (хотя заметна определенная дымчатость). Они достаточно быстро выравниваются при диафрагмировании.

Стоит иметь в виду, что при съемке на минимальной дистанции или близкой к ней (т.е. на расстоянии меньше 1 метра) объектив будет менее резок, чем при съемке на средней дистанции или при фокусировке на бесконечность – в оптической схеме отсутствуют плавающие элементы, фокусировка осуществляется всем блоком линз одновременно.

Хроматические аберрации в виде цветной каймы заметны, но находятся на допустимом уровне (тем более, для объектива с f/0.95). Также заметна небольшая бочкообразная дисторсия. Благодаря 12-лепестковой диафрагме (со скругленными лепестками) блики от источников света сохраняют округлую форму как на открытой диафрагме, так и при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Многослойное просветляющее покрытие справляется с бликами от небольших источников света, но при контровой съемке против солнца они будут, конечно, заметны.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, кольца диафрагмы и фокусировки вращаются плавно (диафрагма бесступенчатая). Кольцо фокусировки имеет прямую механическую связь с механизмом передвижения линз, у него достаточно длинный ход – порядка 110° от минимальной дистанции до бесконечности. Объектив полностью мануальный, фокусироваться нужно вручную (это достаточно несложно, если задействовать электронных ассистентов). Он очень компактен и хорошо сбалансирован по весу для небольших беззеркальных кроп-камер. В комплекте с объективом идет кожаный футляр в стиле ретро.

Наибольшую ценность портретному объективу придает, конечно, рисунок – характер размытия, мягкость в разделении планов имеют очень большое значение, и с этим у 7artisans 35mm f/0.95 все хорошо.

В целом, 7artisans 35mm f/0.95 отлично подходит для портретной съемки, стрит-фотографии, повседневной съемки, творческих видео. Соотношение цены и качества очень высокое.