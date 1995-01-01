Описание

Объектив серии Vision, включающей модели 25, 35 и 50 мм T1.05, а также 12mm T2.9. По используемой оптике это известные объективы 7artisans 25, 35 и 50 мм f/0.95, 12mm f/2.8, изменения коснулись только конструкции корпуса. Длина хода кольца фокусировки увеличена до 270°, что позволяет наводиться плавнее и точнее. Оба кольца (фокусировки и диафрагмы) оснащены стандартными зубьями MOD 0.8 для установки приводов follow focus. Расположение колец, диаметр корпуса и диаметр резьбы под светофильтры у всех объективов одинаковые, что позволяет быстро заменить один из них на другой, без длительной перенастройки всех аксессуаров. Диафрагма вращается плавно, без отсечек.

Центр кадра приемлемо резок даже на T1.05, края менее резкие из-за сильной кривизны поля, но без глубокого провала (хотя заметна определенная дымчатость). Они достаточно быстро выравниваются при диафрагмировании. Наибольшую ценность этому объективу придает, конечно, рисунок – характер боке мягкий, размытие приятное, у бликов отсутствует пористая структура. Стоит иметь в виду, что при съемке на минимальной дистанции или близкой к ней (т.е. на расстоянии меньше 1 метра) объектив будет менее резок, чем при съемке на средней дистанции или при фокусировке на бесконечность – в оптической схеме отсутствуют плавающие элементы, фокусировка осуществляется всем блоком линз одновременно, поэтому на ближней дистанции аберрации возрастают.

Хроматические аберрации достаточно сильные, что вообще нормально для объективов с T1.05 (частично исправлены благодаря 3 ED элементам в оптической схеме). Также заметна бочкообразная дисторсия. Благодаря 13-лепестковой диафрагме (со скругленными лепестками) блики от источников света сохраняют округлую форму как на открытой диафрагме, так и при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Многослойное просветляющее покрытие справляется с бликами от небольших источников света, но при контровой съемке против солнца они будут, конечно, хорошо видны.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, защиты от пыли и влаги нет. Управление полностью мануальное, электронные чипы отсутствуют. Наибольший интерес данный объектив представляет как часть системы: за сравнительно небольшие деньги вы получаете хорошо подогнанные друг к другу объективы, которые можно быстро менять в ходе съемки. Объективы выпускаются с креплениями Sony E, Canon RF, L-Mount, Fujifilm X и Micro 4/3.