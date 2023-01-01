Описание

Светосильный мануальный объектив для беззеркальных камер APS-C и Micro 4/3 формата. Очень компактный, что удобно для повседневного ношения или для использования на электронных стабилизаторах (стедикамах). Как можно понять по графику MTF, резкость и контраст на удивление высоки для этой ценовой категории (в центральном круге), но края мягкие – это как раз ожидаемо для оптической схемы родом из эпохи пленки. Это подтверждается и результатами независимых тестов.

Хроматические аберрации практически незаметны, объектив также обладает приятным боке – мягкое размытие без артефактов в виде луковых колец. Подобное достигается за счет простой оптической схемы без асферических элементов, а также благодаря 12-лепестковой диафрагме, которая обеспечивает приятное скругление бликов от источников света на заднем или переднем плане.

Из негативных моментов следует отметить, что объектив демонстрирует достаточно сильное виньетирование и бочкообразную дисторсию, которые будет не так просто исправить, поскольку профили этих объективов отсутствуют - как в самой камере, так и в стороннем программном обеспечении (Adobe, Capture One), в то время как подобные оптические огрехи «родных» объективов сейчас в большинстве случаев корректируются автоматически.

Корпус объектива выполнен из алюминия, байонетное крепление латунное. Защита от пыли и влаги отсутствует. Объектив обладает многослойным просветлением HD MC для защиты от ореолов и бликов при контровом или боковом свете.

Внимание: кольцо диафрагмы вращается без ступеней (de-clicked). Объектив не имеет электронной связи с камерой, фокусировка и выставление параметров экспозиции осуществляются только вручную. Ход кольца фокусировки: приблизительно 100°.

Объектив можно рекомендовать для фотографов-любителей, а также для видеографов. Он может хорошо проявить себя в повседневной, портретной и жанровой съемке, уличной фотографии и других сюжетах.