Светосильный объектив для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3. Выпускается практически под все актуальные системы. Максимальная диафрагма f/0.95 обеспечивает исключительно малую глубину резкости и очень сильное размытие переднего и заднего планов. По фокусному расстоянию объектив хорошо подходит для портретов (ростовых, поясных, портретов в окружении), предметной съемки и творческой видеозаписи.

Объектив полностью мануальный, он не имеет электронной связи с камерой, управление фокусировкой и диафрагмой осуществляется только вручную. Корпус полностью выполнен из металла, качество сборки хорошее. Кольцо диафрагмы вращается бесступенчато, что хорошо для видеосъемки, но может не понравиться фотографам. К счастью, оно располагается в передней части корпуса и отделено от кольца фокусировки, поэтому повернуть его случайно будет не так-то просто. Кольцо фокусировки имеет ход около 90°, при этом между положением на 0.8 м и положением на бесконечность ход кольца составляет всего около 5-7°. Фокусировка осуществляется всем линзоблоком, поэтому передняя часть корпуса ездит вперед-назад при фокусировке. Эффект «дыхания фокуса» едва заметен, границы кадра при изменении дистанции фокусировки почти не смещаются. 13-лепестковая диафрагма обеспечивает форму отверстия, близкую к идеальному кругу, практически во всем диапазоне значений, что положительно сказывается на боке.

В объективе используется довольно сложная оптическая схема, включающая 11 элементов в 9 группах, 3 из них выполнены из низкодисперсионного стекла Hoya ED, что должно хорошо исправлять хроматические аберрации. Это работает только отчасти: при съемке на f/0.95 - f/1.2 сильно заметна пурпурная и зеленая кайма на границах контрастных объектов, хроматика уходит на низкий уровень только после f/2.8. На открытой диафрагме сильно заметно виньетирование, также имеется комплексная бочкообразная дисторсия (углы кадра вытягивает). Из-за виньетирования на открытой диафрагме диски бликов в расфокусированных областях вытягиваются в «кошачьи глазки» («лимончики»), этот эффект снижается, а затем полностью пропадает при диафрагмировании. Как можно видеть из графиков MTF, на открытой диафрагме объектив дает мягкое изображение, что можно использовать в творческих целях (эффект дымки или сновидения). Далее все как обычно: чтобы получить резкое изображение по центру, объектив нужно прикрыть до f/1.4 - f/2, а края кадра подтягиваются только при f/4 - f/8. В целом, никаких особых сюрпризов нет: как и любой объектив такого ценового уровня со светосилой f/0.95, этот 7artisans обладает целым букетом из аберраций и далек от технического совершенства. Правда, надо сказать, изображение все равно заметно лучше, чем у ранней подобной оптики из Китая. Нужно понимать, что это в первую очередь творческий, художественный объектив, который имеет смысл рассматривать, если вы хотите получить сильно размытое изображение. Он также хорош для вечерней и ночной съемки, для съемки в темных помещениях, в особенности если держать большую дистанцию и снимать общие планы: как известно, при увеличении расстояния глубина резкости тоже увеличивается, поэтому даже на f/0.95 можно будет достаточно легко попадать фокусом туда, куда вам нужно.