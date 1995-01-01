Описание

Объектив 7artisans 14mm T2.9 входит в серию полнокадровых объективов Spectrum. Это полностью мануальные объективы, предназначенные для кинопроизводства и творческой видеографии. Кольца фокусировки и диафрагмы снабжены зубцами MOD 0.8 для установки follow focus систем. Кольцо фокусировки при этом обладает очень длинным ходом 270°, что позволяет переводить фокус плавно и точно, а кольцо диафрагмы вращается без отсечек. Диаметр резьбы для светофильтров также одинаков для всей серии, он составляет 82 мм. В отличие от других кинообъективов 7Artisans, которые по сути являются переделанными версиями фотооптики, 14mm T2.9 не имеет прародителя, это полностью новый объектив.

Объектив использует сложную оптическую схему 13/9 с большим количеством специальных элементов: 2 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией и 5 с повышенным коэффициентом рефракции. Минимизировано «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки). Как можно видеть из графиков MTF, резкость и контраст находятся на высоком уровне и лишь незначительно снижаются к границам кадра. Дисторсия практически полностью исправлена, что очень впечатляет для объектива с углом поля зрения 114°.

Объектив выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе, но защита от пыли и влаги у него, к сожалению, отсутствует. Положительным моментом является возможность использовать светофильтры диаметром 82 мм. По размерам и расположению колец фокусировки / диафрагмы объектив очень близок к остальным моделям серии Spectrum (35 / 50 / 85mm T2.0), что облегчает и ускоряет замену оптики во время съемки на площадке.