Объектив 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2х предназначен для профессиональной кино- и видеосъемки. Он позволяет снимать макро с 2х увеличением (2:1), а также замечательно подходит для съемки мелких предметов, продуктов, еды и так далее. Благодаря достаточно большому фокусному расстоянию на минимальной дистанции фокусировки у вас остается около 10 см между объектом и передним краем корпуса объектива.

Управление полностью ручное, при этом очень длинный ход кольца фокусировки (270°) обеспечивает возможность точного и плавного наведения на резкость. Кольцо диафрагмы вращается также плавно, бесступенчато. Оба кольца снабжены стандартной зубчатой гребенкой с шагом 0.8 MOD, поэтому установка внешних приводов, ручных или электронных, не составит никаких проблем. Расположение колец относительно корпуса камеры находится на том же расстоянии, что и у всех остальных объективов серии Spectrum – это обеспечивает максимально быструю и комфортную замену оптики во время съемочного процесса.

Корпус объектива полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав), спереди предусмотрено штативное гнездо для лучшей фиксации камеры с объективом в обвесе.

Характеристики