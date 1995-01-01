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Объектив 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount

  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
  • 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
Код товара:УТ-00082330
Артикул:120T29B-L

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Объектив 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2х предназначен для профессиональной кино- и видеосъемки. Он позволяет снимать макро с 2х увеличением (2:1), а также замечательно подходит для съемки мелких предметов, продуктов, еды и так далее. Благодаря достаточно большому фокусному расстоянию на минимальной дистанции фокусировки у вас остается около 10 см между объектом и передним краем корпуса объектива.

Управление полностью ручное, при этом очень длинный ход кольца фокусировки (270°) обеспечивает возможность точного и плавного наведения на резкость. Кольцо диафрагмы вращается также плавно, бесступенчато. Оба кольца снабжены стандартной зубчатой гребенкой с шагом 0.8 MOD, поэтому установка внешних приводов, ручных или электронных, не составит никаких проблем. Расположение колец относительно корпуса камеры находится на том же расстоянии, что и у всех остальных объективов серии Spectrum – это обеспечивает максимально быструю и комфортную замену оптики во время съемочного процесса.

Корпус объектива полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав), спереди предусмотрено штативное гнездо для лучшей фиксации камеры с объективом в обвесе.

Характеристики

  • Байонет: L-Mount
  • Фокусное расстояние: 120 мм
  • Относительное отверстие: T2.9
  • Минимальная диафрагма: T22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
  • Угол поля зрения: 20.6°
  • Конструкция объектива: 14 элементов в 9 группах
  • Диаметр светофильтра: 82 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 13
  • Вес: 1034 г
  • Размеры: 93 х 165 мм
  • Особые характеристики: мануальный
  • Дата анонса: февраль 2025 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя
  • Страна производства: Китай