Объектив 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2х L-Mount
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Характеристики
Описание
Объектив 7Artisans 120mm T2.9 Macro 2х предназначен для профессиональной кино- и видеосъемки. Он позволяет снимать макро с 2х увеличением (2:1), а также замечательно подходит для съемки мелких предметов, продуктов, еды и так далее. Благодаря достаточно большому фокусному расстоянию на минимальной дистанции фокусировки у вас остается около 10 см между объектом и передним краем корпуса объектива.
Управление полностью ручное, при этом очень длинный ход кольца фокусировки (270°) обеспечивает возможность точного и плавного наведения на резкость. Кольцо диафрагмы вращается также плавно, бесступенчато. Оба кольца снабжены стандартной зубчатой гребенкой с шагом 0.8 MOD, поэтому установка внешних приводов, ручных или электронных, не составит никаких проблем. Расположение колец относительно корпуса камеры находится на том же расстоянии, что и у всех остальных объективов серии Spectrum – это обеспечивает максимально быструю и комфортную замену оптики во время съемочного процесса.
Корпус объектива полностью выполнен из металла (алюминиевый сплав), спереди предусмотрено штативное гнездо для лучшей фиксации камеры с объективом в обвесе.
Характеристики
- Байонет: L-Mount
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Относительное отверстие: T2.9
- Минимальная диафрагма: T22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
- Угол поля зрения: 20.6°
- Конструкция объектива: 14 элементов в 9 группах
- Диаметр светофильтра: 82 мм
- Число лепестков диафрагмы: 13
- Вес: 1034 г
- Размеры: 93 х 165 мм
- Особые характеристики: мануальный
- Дата анонса: февраль 2025 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя
- Страна производства: Китай