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Фотоальбом Walther 40 фото 10x15 см Travel

  • 40 фото 10x15 см Travel
  • 40 фото 10x15 см Travel
  • 40 фото 10x15 см Travel
  • 40 фото 10x15 см Travel
  • 40 фото 10x15 см Travel
Код товара:00000052518
Артикул:MA503

Товар не найден

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Описание
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Описание

Мини-альбом на 40 фотографий 10х15 см. На обложке - фотографии на тему путешествий (всего 6 вариантов обложки). Мягкая обложка из ламинированной бумаги, пластиковые страницы. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.