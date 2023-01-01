Фотоальбом Walther 40 фото 10x15 см Travel
Код товара : 00000052518
Артикул : MA503
390 ₽
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Характеристики
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий 10х15 см. На обложке - фотографии на тему путешествий (всего 6 вариантов обложки). Мягкая обложка из ламинированной бумаги, пластиковые страницы. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.