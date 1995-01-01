Фотоальбом Walther 40 фото 10x15 см Travel
Код товара:00000052518
Артикул:MA503
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий40 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаПутешествие
Размер альбома10х15
Количество листов / страниц40 страниц
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий 10х15 см. На обложке - фотографии на тему путешествий (всего 6 вариантов обложки). Мягкая обложка из ламинированной бумаги, пластиковые страницы. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.