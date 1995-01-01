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Фотоальбом Walther 40 фото 10x15 см Travel

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Код товара: 00000052518 Артикул: MA503 Код товара: 00000052518 Артикул: MA503 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Размер альбома 10х15 Количество листов / страниц 40 страниц Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Размер альбома 10х15 Количество листов / страниц 40 страниц Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Описание Мини-альбом на 40 фотографий 10х15 см. На обложке - фотографии на тему путешествий (всего 6 вариантов обложки). Мягкая обложка из ламинированной бумаги, пластиковые страницы. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото. Видео Наш обзор

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