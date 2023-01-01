Мини-альбом на 40 фотографий 10х15 см. На обложке - фотографии на тему путешествий (всего 6 вариантов обложки). Мягкая обложка из ламинированной бумаги, пластиковые страницы. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.