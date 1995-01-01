Фотоальбом Walther 40 фото 10х15 см Hearts
Код товара:УТ-00003506
Артикул:MA507
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий40 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаСвадебный/Романтика
Размер альбомаприбл. 13 х 17 см
Количество листов / страниц20 / 40
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий. На обложке - фотографии различных предметов в форме сердца (всего 6 вариантов дизайна). Мягкая обложка из ламинированной бумаги. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.