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Фотоальбом Walther 40 фото 10х15 см Hearts

  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
  • 40 фото 10х15 см Hearts
Код товара:УТ-00003506
Артикул:MA507

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мини-альбом на 40 фотографий. На обложке - фотографии различных предметов в форме сердца (всего 6 вариантов дизайна). Мягкая обложка из ламинированной бумаги. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.