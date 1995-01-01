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Фотоальбом Walther 40 фото 10х15 см Hearts

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Код товара: УТ-00003506 Артикул: MA507 Код товара: УТ-00003506 Артикул: MA507 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Свадебный/Романтика Размер альбома прибл. 13 х 17 см Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 40 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Свадебный/Романтика Размер альбома прибл. 13 х 17 см Количество листов / страниц 20 / 40 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Описание Мини-альбом на 40 фотографий. На обложке - фотографии различных предметов в форме сердца (всего 6 вариантов дизайна). Мягкая обложка из ламинированной бумаги. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото. Видео Наш обзор

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