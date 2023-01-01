Фотоальбом Walther 40 фото 10х15 см Hearts
Код товара : УТ-00003506
Артикул : MA507
390 ₽
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Характеристики
Описание
Мини-альбом на 40 фотографий. На обложке - фотографии различных предметов в форме сердца (всего 6 вариантов дизайна). Мягкая обложка из ламинированной бумаги. Фотография на обложке может быть заменена на ваше личное фото.