Новый штатив Manfrotto 290 Dual - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги для съемки макро или получения особых ракурсов. Штанга наклоняется на фиксированный угол: только на 90°, и может выдвигаться / задвигаться в наклоненном положении. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. В комплекте со штативом идет обновленная 3D головка 804 с быстросъемной площадкой, которая обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.