Штатив Manfrotto 290 Dual Kit c 3D головкой (MK290DUA3-3W)
Код товара : УТ-00007413
Артикул : MK290DUA3-3W
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы), Manfrotto 804
Материал
алюминий, технополимеры
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
175 см
Пузырьковый уровень
На головке
Высота со сложенной центральной штангой, см
151
Длина в сложенном положении
74 см
Наклон центральной штанги
есть, на 90°
Диаметр ног
26, 22.5, 19 мм
Минимальная высота
5.5 см
Физические характеристики
Вес
2.59 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Новый штатив Manfrotto 290 Dual - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги для съемки макро или получения особых ракурсов. Штанга наклоняется на фиксированный угол: только на 90°, и может выдвигаться / задвигаться в наклоненном положении. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. В комплекте со штативом идет обновленная 3D головка 804 с быстросъемной площадкой, которая обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.