Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, а также осветительных приборов, представляет два новых светодиодных источника света - MOLUS X60 и MOLUS X60RGB. С их анонсом ZHIYUN раздвигает границы технологий освещения и производительности источников света, предоставляя создателям контента сверхкомпактные и сверхлегкие осветительные приборы со светом студийного качества. X60 весит всего 313 г, что в 3 раза меньше, чем аналогичные источники света мощностью 60 Вт, представленные на рынке, а X60RGB весит всего 319 г. Источники света исполнены в винтажном стиле и предлагают несколько вариантов электропитания для сокращения времени на подготовку к съемке.







Технология СОВ

Источники света изготовлены по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.



Технология охлаждения DynaVort Mark II

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.







Представленный в 2023 году первый источник света ZHIYUN из серии X - X100 - сочетает в себе компактность и технологичный дизайн. Новые источники света воплощают новый стиль дизайна, в котором сочетается профессионализм и знакомая эстетика. MOLUS X60 и X60RGB - это инновационные и эффективные инструменты от ZHIYUN для творцов всех уровней.



Zhiyun MOLUS X60

Обладая весом всего 313 г и размерами в фронтальной проекции с банковскую карту, X60 переворачивает представления о RGB COB-источниках света, предоставляя качественно новые возможности организации освещения в тесных условиях, на открытом воздухе и в многих других средах. MOLUS X60 обеспечивает превосходное качество света в режиме CCT (цветовая коррелированная температура) от 2700K до 6500K, а яркость можно легко отрегулировать с помощью специальной рукоятки.









Индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта. Для дополнительного удобства X60 можно снабжать энергией с помощью фирменного адаптера питания постоянного тока (входит во все комплекты поставки) или через разъем USB Type-C по протоколу PD (Power Delivery) 60 Вт или при помощи фирменной батарейной рукоятки (входит в комплекты поставки COMBO и PRO).

*Протокол PD Fast Charge поддерживает максимальную потребляемую мощность 60 Вт и минимальную 18 Вт. Также поддерживается протокол Fast Charge. Текущая мощность отображается на экране. Максимальная выходная мощность по свету составляет 60 Вт.





Ключевые особенности

Освещенность 2680 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 60 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

Возможность питания с помощью фирменного адаптера питания постоянного тока (входит во все комплекты поставки), через разъем USB Type-C по протоколу PD 60 Вт или при помощи фирменной батарейной рукоятки (входит в комплекты поставки COMBO и PRO)

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount, а также переходник для аксессуаров с байонетом Bowens (продается отдельно)

10 световых эффектов (творческих режимов освещения)

Возможность удаленного управления по Bluetooth (приложение ZY Vega)









Комплектация MOLUS X60:



​ MOLUS ​ X60 ​ Standard ​

​ MOLUS ​ X60 ​ Combo ​

​ MOLUS X60 Pro ​

​ Источник света Zhiyun MOLUS X60

1 1 1 ​ Сетевой адаптер питания с кабелем ​

1 1 1 ​ Сумка для сетевого адаптера питания

1 1 1 ​ Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)

1 1 1 ​ Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome

1 1 1 ​ Краткая инструкция

1 1 1 ​ Кабель USB-C PD для зарядки 60 Вт



1 1 ​ Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X60 ​



1 2 ​ Сумка для хранения и переноски



1 1 ​ Софтбокс ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount)

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Zhiyun MOLUS X60RGB

MOLUS X60RGB конкурирует с более тяжелыми RGB кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 319 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 100 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. Цветовую температуру MOLUS X60RGB можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥98 обеспечивают точную передачу цветов объекта.









Источник света Zhiyun MOLUS X60 RGB снабжен 6 дополнительными RGB-сценариями и 10 творческими режимами освещения (творческие режимы есть и у X60).





MOLUS X60 использует запатентованную технологию электропитания для обеспечения выходной мощности 60 Вт, предлагая 3 варианта электропитания. Съемная батарейная рукоятка повышает мобильность.

*Батарейная рукоятка X60 RGB входит только в комплекты поставки COMBO и PRO. X60 RGB может работать от батарейной рукоятки в течение 50 минут при выходной мощности 60 Вт. (Данные получены в результате внутренних экспериментов лаборатории ZHIYUN при цветовой температуре 6500K и яркости 100%.)











Кроме батарейной рукоятки, можно запитывать X60 RGB от фирменного сетевого адаптера питания или от источника питания PD Fast Charge 60 Вт. Вариативность электропитания сокращает процесс подготовки к съемке.

*Протокол PD Fast Charge поддерживает минимальную потребляемую мощность 18 Вт. Рекомендуется использовать источники питания PD Fast Charge с выходом 60 Вт.



Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount поможет реализовать множество съемочных сценариев и через специальный переходник совместима с множеством светоформирующих инструментов с байонетом Bowens (переходник продается отдельно).

Основные особенности ZHIYUN MOLUS X60 RGB:

Освещенность 2010 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора) + RGB-свет

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 60 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 98+*

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount, а также переходник для аксессуаров с байонетом Bowens (продается отдельно)

​ 10 световых эффектов (творческих режимов освещения) + 6 RGB-сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth



Комплектация MOLUS X60 RGB:





​ MOLUS ​ X60RGB ​ Standard ​

​ MOLUS ​ X60RGB ​ Combo ​

​ MOLUS X60RGB Pro ​

​ Источник света Zhiyun MOLUS X60RGB

1 1 1 ​ Сетевой адаптер питания с кабелем ​

1 1 1 ​ Сумка для сетевого адаптера питания

1 1 1 ​ Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)

1 1 1 ​ Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome

1 1 1 ​ Краткая инструкция

1 1 1 ​ Кабель USB-C PD для зарядки 60 Вт



1 1 ​ Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X60 ​



1 2 ​ Сумка для хранения и переноски



1 1 ​ Софтбокс ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount)

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Приложение ZY Vega

Интуитивное приложение ZY Vega позволяет быстро и без проводов настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN. В нем также есть профессиональные функции, например, распознавание параметров света и сопоставление настроек света для различных сценариев съемки.





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