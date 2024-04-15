Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов и источников света для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, представляет новый светодиодный источник света - MOLUS G300.

Легкий и мощный источник G300 – это новый свет в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. Элегантный компактный источник G300, имея мощность 300 Вт, может уместиться на ладонях. Одним нажатием кнопки G300 способен перейти в режим MAX Extreme, где источник света выдает ошеломляющую мощность 500 Вт. При небольшом весе он представляет собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.









Технология СОВ и особая система охлаждения.

Источник света G300 изготовлен по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.



Инновационный дизайн G300 обеспечивает супермощный свет и удобное управление. Источник света вынесен в отдельный корпус, который соединяется с контроллером специальным кабелем. Управление параметрами освещения осуществляется легко и просто. Используя всего два регулятора, можно быстро и плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6500К. Индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97 обеспечивают точную передачу цветов объекта съемки.







Новая система охлаждения для СОВ-света G300 и контроллера организована на сочетании запатентованной системы охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™ Mk II, в результате источник света Molus G300 обеспечивает свет профессионального качества и подходит для съемки в студии или на съемочной площадке.











G300 позволяет реализовать различные съемочные сценарии в ходе прямых трансляций, при съемке интервью, портретов, коммерческой рекламы, телевизионных съемок. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника, помогает точно выбрать угол наклона светильника, а при использовании специального отверстия можно закрепить зонт. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.











Также источник света поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы.







Основные особенности ZHIYUN MOLUS G300:

Постоянная выходная мощность на уровне 300 Вт.

Специальный режим MAX Extreme, который обеспечивает выходную мощность 500 Вт.

Освещенность на расстоянии 1 м: 15500 люкс без рефлектора и 61000 люкс со стандартным рефлектором ZHIYUN (температура 5500 К)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K



Возможность удаленного управления по Bluetooth

Инновационный дизайн: источник света и контроллер в разнесенных корпусах

Байонет Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Индекс цветопередачи (CRI) ≥95

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97





Комплектация:

Источник света Zhiyun MOLUS G300

Стандартный рефлектор ZHIYUN Reflector (Bowens Mount)

Сетевой адаптер питания (контроллер) для G300 с кабелем

Краткая инструкция

Рекомендованная розничная цена: 65 490 руб.

