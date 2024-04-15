Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов и источников света для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, представляет серию новых светодиодных источников света в форм-факторе корпуса «моноблок» - MOLUS B100 / B200 / B300 / B500.



Компактные и мощные источники-моноблоки серии MOLUS B – это новый форм-фактор «моноблок» в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. При небольших габаритах они представляют собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.







Технология СОВ и особая система охлаждения.

Источники света серии MOLUS B изготовлены по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.



Источники света ZHIYUN MOLUS серии B снабжены встроенным блоком питания, снимая необходимость в внешних блоках питания и делая возможным работу с использованием одного сетевого кабеля. Благодаря этому их можно легко и быстро подготовить к съемке.



Управление параметрами освещения осуществляется легко и просто. Используя всего два регулятора, можно быстро и плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6500К. Индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥96 обеспечивают точную передачу цветов объекта съемки.











Новая система охлаждения источников света Zhiyun DynaVort Cooling System™ Mk V, в которой применяются два датчика давления, которые моделируют давление в области радиатора в двух плоскостях. Благодаря этому эффективно убираются вихревые токи и турбулентность. Эта технология ощутимо повышает эффективность охлаждения, благодаря компактности системы источники света серии В занимают около 1/3 объема аналогичных источников света на рынке.











Источники света Zhiyun MOLUS серии B позволяют реализовать различные съемочные сценарии в ходе прямых трансляций, при съемке интервью, портретов, коммерческой рекламы, телевизионных съемок. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.











Также источники света поддерживают управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы.











Источники света ZHIYUN MOLUS серии B могут управляться тремя способами:

Приложение ZY Vega APP для беспроводного управления с смартфона с возможностью управления группами и наборами настроек.

Управляющими дисками на корпусе источника света. Нажатие на диск осуществляет быстрый переход яркости (пять ступеней 20-100%) или цветовой температуры (5 ступеней от 2700K до 6500K).

Отдельно доступен проводной пульт управления K1 Controller с длиной провода около 2 м





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Zhiyun MOLUS B100







Основные особенности Zhiyun MOLUS B100:

Постоянная выходная мощность на уровне 100 Вт.

Освещенность без рефлектора на 1 м: 4160 люкс (температура 5500К)

Освещенность со стандартным рефлектором на 1 м: 20600 люкс (температура 5500К)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Индекс цветопередачи (CRI) ≥96

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥96

Возможность удаленного управления по Bluetooth



Zhiyun MOLUS B200









Основные особенности Zhiyun MOLUS B200:

Постоянная выходная мощность на уровне 200 Вт.

Освещенность без рефлектора на 1 м: 8370 люкс (температура 5500К)

Освещенность со стандартным рефлектором на 1 м: 39900 люкс (температура 5500К)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Индекс цветопередачи (CRI) ≥96

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥96

Возможность удаленного управления по Bluetooth





Zhiyun MOLUS B300











Основные особенности Zhiyun MOLUS B300:

Постоянная выходная мощность на уровне 300 Вт.

Освещенность без рефлектора на 1 м: 12400 люкс (температура 5500К)

Освещенность со стандартным рефлектором на 1 м: 63200 люкс (температура 5500К)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Индекс цветопередачи (CRI) ≥95

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97

Возможность удаленного управления по Bluetooth





Zhiyun MOLUS B500











Основные особенности Zhiyun MOLUS B500:

Постоянная выходная мощность на уровне 500 Вт.

Освещенность без рефлектора на 1 м: 19200 люкс (температура 5500К)

Освещенность со стандартным рефлектором на 1 м: 76400 люкс (температура 5500К)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Индекс цветопередачи (CRI) ≥95

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥97

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Комплектация источников света MOLUS серии В:



​​Источник света

Стандартный рефлектор ZHIYUN Reflector (Bowens Mount)

Сетевой кабель питания (длина 4.5 м)

Краткая инструкция

Рекомендованные розничные цены:

