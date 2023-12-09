Фоторюкзаки TENBA Axis LT со скидкой более 40%
9 Декабря 2023
Фоторюкзаки TENBA Axis LT со скидкой более 40%
Моментальный доступ к оборудованию слева и справа - не нужно тратить время на поиск и замену нужного объектива.
Все под рукой - с одной стороны камера с объективом для панорамной съемки, с другой - для макро. Облегченный вес и высокая степень защиты оборудования.
Отделение для ноутбука. Большой органайзер. Внешнее крепление для штатива.
В акции участвуют модели:
Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 камуфляж
Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 черный
Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 камуфляж