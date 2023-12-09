



​Фоторюкзаки TENBA Axis LT со скидкой более 40%







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​Моментальный доступ к оборудованию слева и справа - не нужно тратить время на поиск и замену нужного объектива.



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Все под рукой - с одной стороны камера с объективом для панорамной съемки, с другой - для макро. Облегченный вес и высокая степень защиты оборудования.











Отделение для ноутбука. Большой органайзер. Внешнее крепление для штатива.











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В акции участвуют модели:

​Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 камуфляж



​Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 черный



​Рюкзак Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 20 камуфляж



