



Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS скоро поступает в продажу. Данная модель, относящаяся к профессиональной линейке Sports, была анонсирована осенью прошлого года, и вот, наконец, подбирается к России. Данный объектив отчасти напоминает версию 70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports, выпущенную в 2018 году для зеркальных камер, однако при внимательном взгляде можно заметить много изменений.

Во-первых, он стал легче почти на полкило: 1345 г вместо 1805. Корпус, как и прежде, выполнен частично из магниевого сплава (в области крепления штативного адаптера и байонета), частично из термостабильного пластика, а вот число оптических элементов было оптимизировано с 24 до 20, при этом в схему было добавлено 3 асферических линзы, которые раньше не использовались. Эти элементы призваны компенсировать целый ряд сферических аберраций и обеспечивают равномерно высокую резкость по всей площади кадра, без заметного проседания контраста на границах снимка. Также в схеме используется 8 элементов со сверхнизкой дисперсией (6 FLD + 2 SLD), благодаря чему хроматические аберрации (тонкая кайма из ложных цветов вокруг контрастных объектов) практически незаметны.

Просветляющее покрытие было также обновлено: теперь на части линз используется NPC (Nano Porous Coating) – покрытие с очень небольшими пузырьками воздуха (размером всего несколько нанометров). Это позволяет снизить количество нежелательных бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом. Сама по себе технология известна уже не первый год, но конкретно у Sigma появилась относительно недавно: в частности, у прошлой версии (70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports) такого покрытия не было.



Отдельной сложной задачей было заменить классический ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) на современный линейный шаговый двигатель, который гораздо лучше подходит для особенностей фокусировочных систем беззеркальных камер. Чтобы сократить время наведения на резкость, была использована новая оптическая схема: два HLA (High-response Linear Actuator) мотора одновременно толкают независимые группы линз в разных направлениях. Это позволило приблизительно в 2 раза увеличить скорость работы (по сравнению с одномоторной схемой), поскольку каждой отдельной группе линз приходится пройти в 2 раза меньшую дистанцию. При этом фокусировка осуществляется плавно и практически бесшумно, что особенно важно для съемки видео.







Для удобства операторов данный объектив также был оснащен отдельным кольцом для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и плавно (переключатель режимов располагается на корпусе). Бесступенчатый режим крайне важен для плавного изменения экспозиции и глубины резкости во время съемки видео. Кольцо снабжено отдельным блокиратором, который позволяет зафиксировать его в положении A, если вы предпочитаете управлять диафрагмой через камеру. Сама диафрагма, как и прежде, выполнена из 11 лепестков, что позволяет ей всегда сохранять скругленную форму, как в открытом, так и в частично прикрытом положении. Скругленная форма, как известно, важна для формирования приятных округлых бликов от расфокусированных источников света.

Существенно улучшен оптический стабилизатор объектива: новое поколение «OS2» обеспечивает компенсацию до 7.5 ступеней в широкоугольном положении и до 5.5 ступеней в положении 200 мм. Стабилизатор предыдущего поколения выдавал эффективность не более 4 ступеней. Это также важно, так как при использовании длиннофокусных объективов внутрикамерная матричная стабилизация работает не столь эффективно (она наиболее эффективна при фокусных расстояниях до приблизительно 100 мм). Стабилизатор, как и раньше, имеет 2 режима работы: первый для общих случаев, второй для съемки с быстрым панорамированием («проводкой»).

Корпус Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS обладает защитой от пыли и влаги на профессиональном уровне: все стыки, переключатели, соединения колец снабжены внутренними уплотнителями. И зуммирование, и фокусировка осуществляются внутри корпуса, при этом центр тяжести почти не смещается, что может быть критично при съемке с использованием электронных стабилизаторов и других механизированных подвесов. Sigma заявляет, что тепловое расширение TSC пластика соответствует расширению алюминия, поэтому корпус легко выдерживает даже длительную съемку под прямым солнечным светом, линзы не смещаются, качество изображения не страдает.

В комплекте с объективом идет съемный штативный адаптер («лапка»), выполненный в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, и прочная солнцезащитная бленда из пластика, усиленного карбоном. Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS также может использоваться с фирменными телеконвертерами TC-1411 (1.4x) и TC-2011 (2.0x).



Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS выпускается с байонетами L-Mount и Sony E.

Поступление версии для камер Sony предварительно ожидается в начале февраля.

