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​Дорогие клиенты!

Вследствие технического сбоя в настоящее время не работают приложение и сайт транспортной компании СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений. Все посылки будут бережно сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. При необходимости срок хранения Вашего заказа на ПВЗ будет продлён. В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности сервисов СДЭК и обо всех изменениях СДЭК будет сообщать незамедлительно: в Telegram-канале — https://t.me/cdeknews и в сообществе ВКонтакте — https://m.vk.com/cdek_express



Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и остаёмся на связи с вами.



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