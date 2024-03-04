



Компания PGYTECH обновила линейку популярных карт-ридеров CreateMate – новые модели поддерживают карты памяти CFexpress Type A и Type B. Про SD карты тоже не забыли.









Что такое CreateMate? Это одновременно чехлы для хранения карт памяти и устройства для их чтения. Первая модель, поддерживающая карточки SD и microSD, вышла в прошлом году и сразу завоевала большую популярность: как известно, карты типа SD являются довольно хрупкими и требуют аккуратного обращения. Кроме того, они маленькие (особенно microSD) и из-за этого легко теряются. Наконец, если вы много работаете с фото и видео, то карточки быстро заполняются, одной обычно не обойтись. Поэтому многие производители уже не первый год предлагают свои решения для хранения карт памяти: текстильные, пластиковые или металлические кейсы, которые помогают сохранять порядок и организацию во время съемок и поездок. Отличием подхода PGYTECH стало то, что эта компания решила объединить противоударный кейс с карт-ридером: прямо внутри располагался USB Type C кабель. Благодаря чипу USB 3.1 устройство поддерживало скорости передачи до 5 Гбит/с: фактически, скорость загрузки ограничивалась только возможностями самой карты памяти, до теоретического предела в 312 МБ/с. Кейс вмещал 4х SD и 4х microSD карты, плюс оставалось место для двух SIM-карт формата Nano и булавки-эжектора. Этот кейс остается в производстве – скоро к нам приходит новая партия, всю старую уже успели раскупить.









Теперь же PGYTECH добавляет в линейку еще 2 модели CreateMate: одна из них поддерживает CFexpress Type A + SD и micro SD: внутри 3 ячейки для CFE-A, 3 для SD и еще 4 ячейки для microSD. Плюс, как и раньше, 2 гнезда для Nano SIM и булавка-эжектор, которую теперь можно использовать еще и как монетку для прикручивания штативных площадок.

CFexpress Type B практически ничем не отличается, только вместо 3х карт CFE-A в нее помещаются 2 карты CFE-B – они больше по размеру. К тому же пришлось выделить место для радиатора карт-ридера: как известно, карты CFexpress при активном использовании выделяют достаточно много тепла, которое необходимо отводить, чтобы не вызвать перегрев.

Обе модели будут доступны как в черном, так и в темно-зеленом цвете.

Интерфейс соединения теперь не USB 3.1, а USB 3.2 Gen 2, что обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с, иными словами карточка CFexpress на 128 Гигабайт полностью считывается приблизительно за 2-2,5 минуты, если ваш компьютер оснащен современным USB 3.2 Type C портом. Скорость считывания SD карт не изменилась: эти карты сами по себе медленнее, 312 МБ/с является для них пока абсолютным потолком.

Размеры CreateMate остались почти такими же, кейс стал всего на пару сантиметров длиннее и шире, не изменившись в толщину. Он удобно ложится в руку. Для защиты карт памяти используется прочная алюминиевая оболочка с толстым силиконовым покрытием – причем силиконовую часть можно снять, тогда вместо брутального кейса в стиле «милитари» у вас будет тонкий алюминиевый футляр серебристого цвета. Класс защищенности IP54 гарантирует 100% защиту даже от сильного ливня – единственное, что с ним не стоит делать, так это погружать в воду. В комплекте также идет металлический карабин и адаптер для microSD карт.

​

В целом, PGYTECH CreateMate – интересные устройства, которые уже успели получить награду iF DESIGN AWARD 2024. Поступление в продажу ожидается в ближайшее время, к середине марта. Цены будут известны чуть позже.