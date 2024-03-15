



7 марта 2024 г. была анонсирована Leica SL3 – новый беззеркальный флагман компании c байонетом L-Mount. Интересно, что рекомендованная розничная цена SL3 в США на 2000 долларов ниже, чем у дальномерной Leica M11, при том, что обе модели используют одну и туже 60-Мп. BSI CMOS матрицу, а процессор у SL3 даже мощнее – здесь используется Maestro IV, а не Maestro III. Помимо высокого разрешения, SL3 также может похвастаться гибридным фазово-контрастным автофокусом, встроенным стабилизатором изображения (эффективность 5 ступеней экспозиции) и записью 8К видео. Однако обо всем по порядку.







Большим шагом вперед стало появление фазовых датчиков автофокуса, которые дают камере лучшее представление о глубине снимаемой сцены, о расстоянии до объекта и направлении его движения, при этом не требуется рыскать фокусом вперед и назад. Потенциально это позволяет существенно улучшить скорость и качество отслеживания объектов съемки. Как и большинство других камер, вышедших за последнюю пару лет, SL3 обладает системой интеллектуального распознавания объектов (на основе искусственного интеллекта). У Leica эта система называется L², разработка ведется в сотрудничестве с Panasonic. Leica обещает уверенное распознавание людей, их лиц и глаз, а также распознавание животных (включая птиц). К сожалению, основательных тестов работы автофокуса новой камеры нам пока не попадалось, но учитывая высокую мощность нового процессора и наличие фазовых точек, мы надеемся на лучшее.







Матричная стабилизация изображения была и в предыдущей камере, причем в SL2 компания заявляла 5.5 ступеней эффективности, а в новой SL3 – всего 5, на полступени меньше. С чем это связано, не очень понятно. Это не самый высокий показатель – к примеру, у Canon EOS R5 заявлено 8 ступеней, как и у Sony a7R V – с оговоркой, что для этого потребуются определенные модели объективов с собственным оптическим стабилизатором. Не погружаясь в такие дебри, можно сказать, что реальные результаты обычно скромнее заявляемых, но 3-3.5 ступени можно ожидать точно. Это не то, что создает wow-эффект, но, по крайней мере, неплохо помогает при недостатке освещения.







Что касается записи видео, то характеристики очень сильно напоминают Sony a7R V. Неудивительно, если вспомнить, что эти модели делят между собой одну и ту же матрицу. 8К записывается с кроп-фактором 1.24х (16:9) или 1.17х (17:9), при этом электронный затвор работает не очень быстро: полный проход матрицы занимает около 30 мс. Это не то чтобы совсем плохо, но при резком панорамировании или съемке быстро перемещающихся объектов будет возникать эффект «rolling shutter» с завалом вертикальных линий. При съемке в 4К можно получить 15 мс – при выборе 48, 50 или 60 кадров/с, это уже лучше подойдет для активного движения, экшена. В 8К SL3 может записывать в 10 бит 4:2:0, в 4К можно выбрать между 10 бит 4:2:0 и 4:2:2, это обеспечивает хороший запас динамического диапазона для цветокоррекции. Есть возможность записывать в Log гамме, к большим преимуществам можно отнести полноразмерный HDMI порт, также имеется 3.5-мм вход для микрофона и такой же выход на наушники. К сожалению, не поддерживается UVA / UVC, поэтому вы не сможете использовать SL3 в качестве веб-камеры, просто подключив ее USB кабелем к домашнему компьютеру или ноутбуку (потребуется отдельная HDMI карта захвата).







Интересно, что Leica SL3 поддерживает высокоскоростные карты памяти SD UHS-II и CFexpress Type B, а также обладает достаточно большой буферной памятью (8 Гб) и новым процессором, но серийной съемке это не помогает: со следящим автофокусом камера может делать не больше 5 кадров/с. Для сравнения, у Sony a7R V получается 10 кадров/с, в 2 раза больше. Скорость SL3 можно поднять до 7 кадров/с, зафиксировав фокус по первому снимку, или до 15 кадров/с, если использовать электронный затвор.

Эргономика SL3 по сравнению с прежней версией улучшилась достаточно заметно: задний экран теперь откидывается вверх и вниз, что очень удобно при съемке со штатива или от пояса. Кнопки на задней панели переместились направо, где их теперь можно достать большим пальцем, не меняя положение правой руки. На верхней панели появился третий многофункциональный диск, функцию которого можно назначить самостоятельно. Правда, располагается он не очень удобно, слева, но это лучше чем ничего. Основные настройки осуществляются через сенсорное меню заднего дисплея, которое организовано таким образом, чтобы ключевые настройки находились в пределах одного касания. Вы также можете реорганизовать большую часть иконок, отключить одни и включить другие – по своему вкусу. Переход из фото в видео и обратно осуществляется свайпами (смахиванием) влево или вправо соответственно. Приятно, что видеосъемка получила отдельную раскладку меню, которая точно также настраивается под себя. Также есть несколько кнопок быстрого доступа (2 сверху, 2 на передней панели), чьи функции может задать пользователь.

По сравнению с SL2 новая Leica SL3 чуть уменьшилась в ширину, но при этом заметно потолстела: если раньше минимальная толщина корпуса была 4 см, теперь стало 6. Корпус, как и прежде, сертифицирован по классу защиты IP54: если ваши объективы защищены на том же уровне, можно работать под проливным дождем и не беспокоиться за технику. В целом, внешне камера выглядит отлично, как и полагается премиум-классу. Никакой перегрузки информацией, строгие линии, качественные материалы, высокое разрешение дисплея и видоискателя, и так далее.







В целом, приятно видеть, что Leica, сохраняя свое премиум-позиционирование, как минимум старается не отставать от других ведущих брендов в плане технологий. По современным меркам это довольно небольшая компания, и угнаться за такими монстрами масс-маркета как Canon, Sony или Panasonic, – за компаниями, обладающими несопоставимыми бюджетами и оборотами продукции, – для Leica это, откровенно говоря, непросто. Понятно, что Leica часто рассматривают скорее как статусную вещь, вроде часов Breguet или сумок LV. Тем не менее, Leica старается не закостенеть, не окуклиться в своем премиум-сегменте, а наоборот, сотрудничает с одним большим брендом, с другим, многое делает сама, – и в итоге мы получаем не сомнительную «перефасовку», когда камеру одного бренда просто засовывают в другой корпус (такие печальные примеры тоже были), но самостоятельный и рабочий продукт, который, по большому счету, не сильно уступает лучшим образцам профессиональной фототехники в самом важном: в съемке великолепных фотографий и видеороликов.







Мировые продажи Leica SL3 уже стартовали, будем надеяться, что скоро камера доберется и до России. Цена не должна существенно отличаться от SL2 – по крайней мере, в США обе модели сейчас стоят одинаково.



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