Компания Leica представила обновленную версию дальномерной Leica M11 – M11-P, где P означает Photojournalism. Для меньшей заметности у этой версии камеры отсутствует фирменный красный логотип Leica на передней панели – вместо него ​ белый логотип нанесен на верхнюю панель. Задний экран защищен от царапин прочным сапфировым стеклом, также увеличен объем встроенной памяти: с 64 до 256 Гб. Встроенная память работает быстрее, чем большинство карт памяти SDXC, и обладает большей надежностью в целом. Передать снимки из нее можно как через USB-C кабель (интерфейс USB 3.1 Gen1 5 Гбит/с), так и через Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц, IEEE802.11 a/b/g/n/ac) – второй вариант работает только с мобильными устройствами, на которые нужно предварительно установить приложение Leica FOTOS.

Leica M11-P является первой фотокамерой, поддерживающих мета-данные Content Credentials. Это новый открытый стандарт данных, который позволяет прописывать имя автора и дату снимка в виде специальной зашифрованной цифровой подписи. Этот вид данных отличается от обычной информации об авторе, записываемой в формат EXIF, который можно легко стереть или перезаписать, поскольку он не шифруется. Более того, в Content Credentials сохраняется информация об изменениях, которые происходили с фотографией в процессе обработки (если таковые были). Благодаря криптографическому хешированию, схожему с тем, что применяется в криптовалютах, данный формат должен обладать высокой устойчивостью к взлому. Проверить данные можно будет через бесплатный онлайн-сервис Verify. В перспективе это должно помочь авторам защитить свои права на снимки в случае их кражи или других видов недобросовестного использования, а также доказать, что фотография никогда не редактировалась. Формат Content Credentials пока что находится в стадии разработки, тестирования и внедрения. Главная идея заключается в том, чтобы обеспечить широкую поддержку: производителями камер, разработчиками программного обеспечения, новостными агентствами, социальными сетями и так далее. В условиях, когда СМИ и соцсети изобилуют фейками, такой инструмент определения подлинности изображения был бы действительно очень кстати не только для фотографов, но и для всех нас. Работы впереди еще много: например, из фоторедакторов Content Credentials поддерживает Adobe, но не поддерживает Capture One. Nikon обещает добавить поддержку CC в своей флагманской камере Z9, но пока не называет конкретные сроки. Sony разрабатывает свою собственную технологию защиты авторства, но пока о ней мало что известно (в прошлом году она стала доступна в камере Sony a7 IV, но только для корпоративных клиентов и, скорее всего, за отдельную плату). Скорее всего, массовое внедрение Content Credentials (или их аналога) займет еще годы и годы.





Возвращаясь к M11-P, в остальном эта камера является копией Leica M11, причем и по цене камеры будут отличаться незначительно: на рынке США разница составляет всего $200, что составляет около 2% от полной стоимости фотоаппарата. Напомним, что M11 использует полнокадровую 60-мегапиксельную матрицу CMOS с обратной подсветкой (BSI CMOS). Технология супердискретизации позволяет сохранять снимки меньшего размера (36 или 18 Мп.), используя всю площадь поверхности сенсора, то есть не теряя качества. Доступны форматы JPEG (8 бит) и DNG RAW (14 бит), максимальная скорость серийной съемки составляет 4.5 кадра в секунду, есть возможность съемки с бесшумным электронным затвором. Как и все дальномерные камеры Leica M, M11-P поддерживает только ручную фокусировку. Запись видео не поддерживается.





Благодаря небольшим размерам и весу (в особенности если учитывать размеры и вес оптики) система Leica M вполне подходит для репортажной фотографии, street-фото, travel-фотографии и других жанров, требующих от фотографа незаметности и перемещений на значительные расстояния. Правда, сейчас, с постоянным совершенствованием беззеркальных технологий, эти преимущества классических Леек постепенно сходят на нет – все-таки, в следующем году эта система отмечает свое 70-летие. К счастью, эти камеры, представители живого ретро, все еще выпускаются и все еще доступны для состоятельных ценителей дорогих и красивых вещей.

Leica M11-P поступает в продажу в декабре 2023 года. Камера будет доступна в черном и серебристом цветах корпуса.

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