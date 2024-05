Компания Fujifilm представила новый беззеркальный фотоаппарат – X-T50. Новинка взяла много хорошего у более старшей X-T5, но при этом будет продаваться по более доступной цене.

Дизайн, эргономика

Угловатый дизайн предыдущих моделей серии сменился на более сглаженный: анфас камера сильно напоминает такие модели как X-S10 или X-S20. Если посмотреть с других ракурсов заметны и отличия: у X-T50 менее выражен выступ под пальцы правой руки: если у X-S20 имеется, можно сказать, полноценная рукоятка, то у X-T50 – слегка намеченный рельефный выступ. При этом старые рукоятки-хваты MHG-XT10, которые можно было установить на все модели, от X-T10 до X-T30 II, больше не подходят, а новую рукоятку производители не анонсировали (жаль). Будем надеяться, что китайцы из SmallRig, Tilta или еще кто-нибудь исправит эту ситуацию: если вы любите снимать, удерживая камеру одной рукой, будет неудобно. Как и прежде, на верхней панели можно заметить несколько выделенных дисков: диск выбора «симуляции пленки», диск выдержки и диск компенсации экспозиции.

Симуляция пленки – это специфичный для Fujifilm набор цифровых фильтров, которые относительно близко совпадают по цвету с аналоговыми пленками компании. В этом году, кстати, исполняется ровно 90 лет с момента запуска производства первых фотопленок Fujifilm, поэтому пленки для Fuji – не пустой звук, это их особая гордость. Компания всегда старается подчеркнуть, что имеет огромный опыт в работе с цветом. В целом, если вы любите снимать в JPEG и получать сразу готовый результат, не тратя время на долгую обработку снимков в редакторе, подобная симуляция – это интересный и удобный инструмент.

У X-T30, к слову, на месте диска симуляции пленки был выбор режима съемки (покадровая, серийная, видео и т.д.), а у X-S20 – многофункциональный диск, к которому можно привязать одну из множества настроек, что вам больше нравится. У X-T50 функции верхних дисков переназначить нельзя: подобный подход к дизайну дизайн ведет долгую историю еще от родоначальницы всей X-серии, первой X100. Одним он нравится за стильный вид, отсылающий к пленочным камерам, другие сетуют, что пространство занимается органами управления, которые лично им вообще не нужны – тут уж, как говорится, love it or hate it, любите или ненавидьте. В остальном по корпусу нет особых отличий от предыдущей модели: на задней панели имеется джойстик автофокуса, есть 2 небольших настраиваемых колесика (спереди и сзади), на которые можно привязать важные для вас настройки. Дисплей откидывается вверх и вниз, но не в сторону, а видоискатель остался вообще без изменений. Также сохранилась небольшая встроенная вспышка, которая поможет убрать глубокие тени с лица, когда вы снимаете в ясный день под открытым небом. Небольшие моменты: теперь камера поддерживает быстрые карточки SD UHS-II, это плюс, а вот аккумулятор остался прежним, достаточно низкой емкости – это минус.

Матрица и процессор

Камера получила 40-мегапиксельную матрицу X-Trans CMOS 5 HR, которую ранее можно было встретить в таких моделях как Fujifilm X-H2 или X-T5. Надо отметить, что данный сенсор на сегодняшний день обладает самым высоким разрешением среди всех камер формата APS-C. Однако номинальное разрешение и реальная разрешающая способность – это не одно и то же. Если посмотреть тестовые сравнения камер с такой матрицей и камер с фильтрами Байера на 24 или 33 Мп. (Sony A6700, Canon EOS R7), то вы не заметите у Fujifilm преимущества по резкости. Это давно известное свойство матриц X-Trans: они очень хорошо справляются с муаром (ложными цветами), но существенно проигрывают классическим фильтрам Байера по разрешающей способности. Поэтому матрица на 40 Мп. – это не блажь, а реальная необходимость, чтобы не отстать от конкурентов по таким важным параметрам как резкость и детализация.

Важным нововведением стало появление матричного 5-осевого стабилизатора, который работает с эффективностью до 7 ступеней экспозиции. Это действительно здорово, так как система Fujifilm X включает большое количество компактных фиксфокальных объективов, у которых нет собственного стабилизатора изображения – с компактной X-T50 такие объективы будут сочетаться самым оптимальным образом.

Процессор X-Processor 5 знаком нам уже давно – впервые он появился 2 года назад в старших моделях X-H2 / X-H2S, X-T5, затем в X-S20. Это достаточно мощный и современный процессор, который поддерживает распознавание различных объектов (животных, птиц, насекомых, машин, самолетов и так далее). Распознавание обеспечивает уверенный следящий автофокус – как в фото-, так и видеорежиме. Для начала слежения вы можете просто коснуться пальцем интересующего объекта на сенсорном экране камеры. Fujifilm заверяет, что алгоритмы автофокусировки были улучшены: в целом, как мы думаем, можно ожидать производительности на уровне X-T5 с последней версией прошивки. Напомним, что качество автофокуса во многом зависит от используемой оптики: старые модели объективов Fuji, выпущенные десятилетие назад, могут уже и не справиться с новыми скоростями.

Видеосъемка

Fujifilm X-T50 поддерживает запись видео 6.2К до 30 кадров/с, 4К до 60 кадров/с и Full HD до 240 кадров/с. Большая часть режимов подразумевает небольшую обрезку угла поля зрения: кроп 1.23х в 6.2К, 4К HQ или Full HD 240p, кроп 1.14х в 4К 60р и Full HD 60p. Совсем без кропа можно записывать только в 4К или Full HD со скоростью до 30 кадров/с. Есть возможность снимать с глубиной цвета 10 бит 4:2:2 – по сравнению с 8 бит 4:2:0 это дает ощутимый запас для цветокоррекции и «грейдинга» изображения на этапе обработки. Особенно если снимать с логарифмическими профилями F-Log или F-Log2 (последний обеспечит более 13 ступеней динамического диапазона по внутренним тестам компании Fujifilm). Наконец, есть возможность передавать 6.2K 12 бит RAW видео по HDMI кабелю на внешние рекордеры Atomos или Blackmagic.

Все это хорошо, но мы не думаем, что X-T50 подойдет в качестве камеры для видео: во-первых, сказывается слабый аккумулятор, который не даст записывать больше 40-45 минут. Но это еще можно исправить: имеется поддержка USB Power Delivery, так что камера может работать с постоянным питанием от своего USB-C порта, также можно поставить «каплер». Второе обстоятельство – это перегрев. Дело в том, что корпус X-T50, в отличие от X-T5, по большей части выполнен из пластика, что не способствует эффективному теплоотводу. Мы пока не знаем точные цифры по X-T50, но для X-T5 они есть: 90 минут при комнатной температуре в режиме 6.2К 30р или 4К HQ, и 60 минут в 4К 60р. Есть все основания полагать, что у X-T50 результаты будут скромнее. Конечно, в режимах низкой нагрузки (например, при стримах в Full HD) камера вряд ли перегреется. К слову о стримах: X-T50 поддерживает UVA и UVC соединение, то есть при подключении по USB к компьютеру может работать в качестве веб-камеры без каких-либо дополнительных аксессуаров, карты захвата больше не нужны. При этом доступно разрешение вплоть до 4К 60р – это круто.

Что можно сказать про Fujifilm X-T50 в целом? По цене ($1399 в США, без налогов) камера должна занять достаточно интересное положение между X-S20 (26 Мп., $1299) и X-T5 (40 Мп., $1699). При этом X-T5 – это камера с профессиональной эргономикой: у нее полностью металлический (магниевый) корпус, крупный и четкий видоискатель (3.7 млн. точек, увеличение 0.8х), аккумулятор высокой емкости, лучше затвор, 2 слота для карт памяти, продвинутая защита от пыли и влаги. У X-T50, как у камеры среднего, любительского уровня, этого нет. Возможно, имеет смысл немного подкопить и взять сразу X-T5.

Если вас больше интересует съемка видео – можно сразу брать X-S20. Она выпускается с таким же мощным процессором, но еще и с более емким аккумулятором, откидывающимся в сторону дисплеем и такими же режимами записи – есть и 6.2К, и 4K 60p. При этом X-S20 дешевле.

X-T50 вообще нельзя назвать такой уж доступной для массового пользователя: к примеру, можно вспомнить Canon EOS R10 и R50. Да, у них нет, например, матричной стабилизации, но автофокус работает как минимум не хуже, есть 4К 10 бит 4:2:2 (без Log), неплохая скорость серийной фотосъемки, а стоят они гораздо дешевле. По цене X-T50, вообще говоря, можно взять уже полнокадровую Canon EOS R8 – отличную, современную камеру, не древность.

В общем, конкуренция в этом ценовом сегменте сейчас очень плотная – это мы еще не вспоминали про Sony, Nikon, Panasonic, у которых тоже есть свои ценители. Найдет ли себе нишу Fujifilm X-T50 – покажет время.

Fujifilm X-T50 должна появиться в продаже в июле 2024 года.