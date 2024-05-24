



На мероприятии X Summit в Сиднее компания Fujifilm представила свой новый среднеформатный фотоаппарат – GFX 100S II. Это облегченная и значительно более доступная версия флагмана GFX 100 II. Стоит начать с цены: если GFX 100 II на мировых рынках продается по $7499, GFX 100S II будет стоить всего $4999 – более чем на треть дешевле и уже довольно близко к камерам 35-мм формата. При этом камера использует схожую матрицу 102 Мп. и процессор того же поколения X-Processor 5. Выглядит на первый взгляд очень заманчиво, но, конечно, не обошлось и без урезания функционала. Об этом ниже.









Начинка камер во многом совпадает, но GFX 100S II использует относительно медленную матрицу 102MP CMOS II, в то время как у флагмана установлена 102MP CMOS II HS – High Speed, с высокой скоростью считывания. Это влияет, прежде всего, на возможности бесшумной съемки с электронным затвором (у GFX 100S II – не более 2 кадров/с) и на видеосъемку. Однако, если использовать механический затвор, то камера показывает неплохие 7 кадров в секунду.



При серийной съемке в RAW у GFX 100S II довольно быстро заканчивается буферная память – если выбрать 16 бит RAW без сжатия, то не более 24 кадров в серии. При этом в сжатом 14-битном RAW или в JPEG можно «поливать» от души, хоть по 1000 кадров в серии, процессор с обработкой справляется. Вероятно, одной из причин является то, что камера не поддерживает карты памяти CFexpress Type B, вместо них есть 2 гнезда для карточек SD. К счастью, с поддержкой UHS-II, но, в любом случае, даже самые быстрые карты памяти SD по скорости записи уступают CFexpress в разы.









Также можно отметить несъемный видоискатель меньшего размера и ограниченные возможности по съемке видео: не более 4К 30р. Но видео мы не случайно упоминаем последним, использовать среднеформатную матрицу на 102 Мп. для видеосъемки – затея изначально сомнительная, обычные «полнокадровые» камеры стоят дешевле, а с видео справляются как минимум не хуже. Поэтому, да, можно представить, как обладатель GFX 100 II или GFX 100S II снимает на видео своих детей или отдых на каникулах, но в профессиональном видео- или кинопроизводстве они обычно не используются.

Итак, мы перечислили несколько минусов GFX 100S II по сравнению с GFX 100 II, а теперь перейдем к тому, почему эта камера все равно является крайне интересной для широкого круга фотографов.









Начнем современного процессора X-Processor 5 – такой же используется и во флагмане. Увеличение обрабатывающей мощности существенно сказалось на автофокусировке: хорошо работает система автоматического распознавания объектов на базе машинного обучения (люди, домашние животные, птицы, насекомые, машины и самолеты), улучшены алгоритмы предикативного автофокуса по быстро движущимся объектам. GFX 100S II пока недоступна для тестирования – камера еще не вышла, – но если судить по GFX 100 II с таким же процессором, то у нее скорость и точность автофокуса по сравнению с первой версией выросли радикально.

Как и прежде, разрешение матрицы составляет 102 Мп., минимальное ISO составляет 80 единиц, что обеспечивает широкий динамический диапазон. Чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, вы можете снимать в RAW 16 бит (с возможностью конвертации в TIFF 16 бит прямо внутри камеры) или в относительно новом 10-битном формате HEIF с субдискретизацией 4:2:2. Данный формат постепенно получает все большую и большую поддержку как улучшенная версия старого 8-битного JPEG. Широкий динамический диапазон позволяет сохранить больше деталей как в тенях, так и в светлых областях кадра, что обеспечивает плавные тональные переходы и высокую эластичность изображения при обработке в фоторедакторе.









Эффективность стабилизации по методике измерения CIPA не уступает GFX 100 II: 8 ступеней экспозиции (данная методика учитывает только резкость в центральной точке изображения, поэтому в реальной жизни результаты могут быть на 2-3 ступени скромнее). При съемке видео можно включить дополнительную цифровую стабилизацию изображения. Сдвиг матрицы также позволяет создавать 400-мегапиксельные изображения, которые создаются из 20 последовательно сделанных кадров. Данный режим требует установки камеры на штатив и подходит только для полностью неподвижных объектов, то есть для съемки интерьеров, репродукции живописи и других объектов искусства.

Интересной особенностью камеры является функция прямой записи на внешние SSD диски: порт USB3.2 Gen2x1 (Type-C) обеспечивает скорость передачи до 10 Гбит/с, фактически скорость ограничивается только возможностями самого SSD диска.















Возможности видеосъемки у GFX 100S II довольно скромные: съемка в 4К возможна со скоростью не более 30 кадров/с, в Full HD – до 60 кадров/с. Правда, поддерживается субдискретизация 4:2:2 с глубиной цвета 10 бит, что обеспечивает хороший динамический диапазон, в особенности если использовать логарифмический профиль F-Log2 (13+ ступеней). Видео также можно записывать через USB напрямую на внешний SSD диск, причем такой вариант записи позволяет использовать профессиональные кодеки Apple ProRes (422, 422 HQ, 422 LT). Кодеки ProRes широко распространены в профессиональном производстве: в отличие от сильно сжатых H.264 и H.265 кодеков, ProRes гораздо легче для обработки, хотя файлы и занимают много места.

Внешне GFX 100S II практически не отличается от первой GFX 100S: размеры корпуса совпадают до миллиметра. Отличается только покрытие: в этой модели используется материал Bishamon-Tex с необычной текстурой – производитель заявляет, что оно не только улучшает внешний вид, но и улучшает захват камеры. GFX 100S II обладает отличной, профессиональной эргономикой: удобная большая рукоятка, джойстик, несколько программируемых пользовательских кнопок, крупный видоискатель с высоким разрешением, отклоняемый вверх, вниз и в сторону задний дисплей, плюс верхний монитор, отображающий все основные параметры. У камеры присутствует эффективная защита от пыли и влаги, что позволяет использовать ее в сложных погодных условиях (в этом случае необходимо устанавливать объективы с влагозащитой, отмеченные индексом WR в названии).









В целом, Fujifilm GFX 100S II является очень интересной камерой: если ее предшественница (GFX 100S) подходила в основном для спокойных сюжетов, таких как пейзаж, архитектурная съемка, студийный портрет, то новую GFX 100S II можно использовать практически где угодно, включая съемку спорта и дикой природы. 7 кадров в секунду с отличным автофокусом плюс огромное разрешение 102 мегапикселя, которое позволяет свободно кадрировать без потери качества. Камера существенно превосходит 35-мм фотоаппараты по широте динамического диапазона (как минимум на полную ступень), а ценовой разрыв по сравнению с профессиональными полнокадровыми моделями верхнего сегмента не так уж и велик.

Конечно, если придираться, то полнокадровые модели снимают быстрее (20 или даже 40 кадрами в секунду уже не удивишь), да и фокусируются чуть быстрее, в определенных ситуациях это может быть критично. Тем не менее, можно сказать, что GFX 100S II уже не сильно от них отстает, а уж для среднего формата камера показывает себя вообще отлично. Стоит отметить, что система объективов Fujifilm GF постоянно расширяется: сейчас (2024 г) на выбор представлено уже 18 моделей, от сверхширокоугольного 20-35mm F4 (16-28/2.8 в 35-мм эквиваленте) до 500mm F5.6 (400/4 в 35-мм эквиваленте). Есть и компактные модели, и макро, и тилт-шифты, адаптеры для старых объективов пленочной эпохи, а с помощью View Camera Adapter G фотоаппарат можно даже установить в старые широкоформатные камеры, использующие пластины 4х5". Иными словами, широкий выбор и прекрасные возможности для творчества.

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