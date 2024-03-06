При покупке фотокамеры Fujifilm - скидка 25% на адаптер Fringer
6 Марта 2024
При покупке комплекта фотокамеры Fujifilm с адаптером Fringer
вы получаете выгоду 25% и возможность легкого перехода на систему Fujifilm.
В акции участвуют все фотокамеры Fujifilm X-серии / GFX-серии
и адаптеры:
и адаптеры:
- Fringer EF-FX Pro II, с Canon EF на Fujifilm X-mount
- Fringer Nikon F на Fujifilm X
- Fringer для объективов Canon EF на Fujifilm GFX
Акция суммируется с покупкой фотокамеры по программе Трейд-ин и не суммируется с другими спец.предложениями.
Скидка 25% рассчитывается от розничной стоимости адаптера.
Скидка 25% рассчитывается от розничной стоимости адаптера.