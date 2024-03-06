При покупке комплекта фотокамеры Fujifilm с адаптером Fringer

вы получаете выгоду 25% и возможность легкого перехода на систему Fujifilm.





В акции участвуют все фотокамеры Fujifilm X-серии / GFX-серии

и адаптеры:



- Fringer EF-FX Pro II, с Canon EF на Fujifilm X-mount

- Fringer Nikon F на Fujifilm X

- Fringer для объективов Canon EF на Fujifilm GFX





Акция суммируется с покупкой фотокамеры по программе Трейд-ин и не суммируется с другими спец.предложениями.

Скидка 25% рассчитывается от розничной стоимости адаптера.



