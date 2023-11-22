Подарок при покупке светофильтра B+W
22 Ноября 2023
Описание подарка:
Влагонепроницаемый чехол B+W предназначен для хранения и надёжной защиты фотофильтра от неблагоприятных внешних факторов и во время транспортировки. Обеспечивает оперативный доступ к фильтру. Сделан из качественного нейлона чёрного цвета. Имеет пластиковое окошко для этикетки, внутреннюю подкладку и удобную крышку-клапан на липучке.
Ограничения акции:
- Подарок не подлежит обмену на деньги.
- Количество товаров и подарков, участвующих в акции, ограничено.
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