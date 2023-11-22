



Описание подарка:

Влагонепроницаемый чехол B+W предназначен для хранения и надёжной защиты фотофильтра от неблагоприятных внешних факторов и во время транспортировки. Обеспечивает оперативный доступ к фильтру. Сделан из качественного нейлона чёрного цвета. Имеет пластиковое окошко для этикетки, внутреннюю подкладку и удобную крышку-клапан на липучке.