Компания Canon недавно представила несколько новых объективов. Среди них – Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM. Это доступный сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер EOS R формата APS-C, который прекрасно подойдет для пейзажей, интерьерной съемки, а также видеозаписи, селфи-блогов и других сюжетов, требующих широкого поля зрения.







Объектив обладает новой оптической схемой и складным дизайном корпуса: в сложенном положении его длина составляет всего 4.5 см, поэтому он идеально подходит для таких небольших камер как EOS R10 или EOS R50. Оптическая схема включает 12 элементов в 10 группах, из них один асферический PMo и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией UD. Эти специальные элементы корректируют дисторсию, кривизну поля, хроматические аберрации оптики.



Для сравнения: ниже MTF график старого EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM. Как можно видеть, резкость по краям кадра у нового объектива заметно выше:

Интересной особенностью нового объектива является то, насколько близко он может фокусироваться: минимальная дистанция фокусировки в положении 10 мм составляет всего 8.6 см, то есть буквально 1-2 см от передней линзы. Это позволяет использовать объектив для макросъемки (увеличение 1:2), однако есть ограничение: это работает только при ручной фокусировке. При выборе автофокуса максимальное увеличение составляет 0.23х – все еще подходит для крупных планов. Фокусировка осуществляется с помощью бесшумного шагового STM мотора, быстро и плавно – этому способствует и небольшой вес линз.



Объектив оснащается оптическим стабилизатором изображения, который показывает эффективность до 4 ступеней экспозиции в обычном режиме или до 6 ступеней при совместной работе с матричным стабилизатором в камере (если он есть).



По конструкции корпуса объектив относится к бюджетным: он полностью выполнен из пластика (включая байонет), отсутствует защита от пыли и влаги. Есть и плюсы: объектив очень легкий (150 г), так что вы не будете уставать, даже если носите камеру с собой весь день. На корпусе располагаются 2 кольца: одно отвечает за трансфокацию (зум), а функцию второго можно менять: на него можно назначить ручную фокусировку, управление диафрагмой, ISO и другими параметрами.



Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM – достаточно интересный объектив. Сверхширокий угол зрения (107° 30’) позволяет с легкостью делать селфи или записывать блог с расстояния вытянутой руки. Он также хорошо подойдет для съемки в тесных интерьерах: например, в салоне автомобиля. В целом, он станет хорошим дополнением к стандартному зуму RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM для повседневной съемки, съемки в путешествиях, видеозаписи и так далее. Из альтернатив можно назвать похожий объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, который можно установить на EOS R камеры через адаптер. Других вариантов с таким же широким углом особо и нет: профессиональный RF10-20mm F4 L IS STM находится в совершенно другом ценовом диапазоне, еще можно вспомнить китайские объективы – например, Laowa 9mm f/2.8 Zero-D или Laowa 10mm f/4, – но они мануальные, без автофокуса, что не очень удобно (особенно для начинающих).



По цене RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM будет чуть дороже EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ($329 и $299 соответственно) так что при текущем курсе мы ожидаем увидеть его в России примерно за 30-35 тысяч рублей – как вы понимаете, в условиях параллельного импорта назвать точную цену заранее невозможно.

Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM должен поступить в продажу в декабре 2023 г.

